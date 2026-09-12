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Kars çevre yolunda çarpışma: traktör ve otomobilde 6 kişi yaralandı

Kars çevre yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 18:18

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars çevre yolunda çarpışma: traktör ve otomobilde 6 kişi yaralandı

Kars çevre yolunda çarpışma: traktör ve otomobilde 6 kişi yaralandı

Kars çevre yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 6 kişi yaralandı. Olayda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza ve yaralananlar:

Seyir halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda gözle görülür düzeyde maddi hasar oluştu ve kazada 6 kişi yaralanarak olay yerinde yardım bekledi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KARS’TA TRAFİK KAZASI 6 YARALI

KARS’TA TRAFİK KAZASI 6 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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