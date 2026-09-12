Kars çevre yolunda çarpışma: traktör ve otomobilde 6 kişi yaralandı
Kars çevre yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 6 kişi yaralandı. Olayda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Kaza ve yaralananlar:
Seyir halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda gözle görülür düzeyde maddi hasar oluştu ve kazada 6 kişi yaralanarak olay yerinde yardım bekledi.
Müdahale ve soruşturma:
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
KARS’TA TRAFİK KAZASI 6 YARALI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!