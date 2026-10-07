Elazığspor sevgisi Bahçelievler İlkokulu'nda hayat buldu

Elazığspor buluşması okul koridorlarını renklendirdi

"Bir forma, bir sevda, bir şehir Bordo-beyaz" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Elazığspor ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin somut bir örneği olarak Bahçelievler İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Her ayın 23’ünde düzenlenen program dizisinin bu ayağı, öğrenciler için hem sürpriz hem de coşku kaynağı oldu.

Protokol ve katılımcılar:

Etkinlik, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile kulüp temsilcilerinin imzaladığı "Her ayın 23’ü Elazığspor Günü" protokolü kapsamında yapıldı. Programa Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ve futbolcuların katılımı, dağıtılan bordo-beyaz formaların anlamını güçlendirdi ve törene resmi bir hava kattı.

Öğrenci coşkusu ve gelecek vurgusu:

Bordo-beyaz formalarıyla programa renk katan öğrencilerin heyecanı, protokolün amaçlarından biri olan kulüp sevgisinin nesiller arası aktarımını gözler önüne serdi. Organizasyon boyunca öğrenciler ve sporcular arasındaki etkileşim, Elazığspor tutkusu ve yerel eğitim iş birliğinin geleceğe dönük olumlu bir yatırım olduğu izlenimini pekiştirdi. Etkinlik, hem eğitim çevrelerinde hem de spor camiasında birlikteliğin simgesi olarak değerlendirildi.

ELAZIĞSPOR SEVGİSİ NESİLDEN NESİLE SÜRÜYOR