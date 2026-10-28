Beşiktaş evinde tutunamadı, Olympiakos 81-73 galip

Euroleague'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırladı ve müsabakadan 81-73 mağlup ayrıldı. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı; hakem üçlüsünü Sasa Pukl, Robert Lottermoser ve Igor Dragojevic oluşturdu.

Maçın ana hatları:

İlk periyodu 23-25 ile geride kapatan Beşiktaş, devreye de 36-42 sahipsiz girdi. Üçüncü çeyrekte fark daralsa da (58-61) Olympiakos son bölümde skoru kontrol etmeyi başardı ve üstünlüğünü koruyarak galibiyete uzandı.

Skor ve oyuncu katkıları:

Beşiktaş cephesinde öne çıkan isimler Jaylen Nowell (15), David DeJulius (12), Conor Morgan (11) ve Metecan Birsen (10) oldu. Anthony Brown 9, Eugene Omoruyi 7, Scottie Wilbekin 5 ve Wenyen Gabriel 4 sayı kaydetti. Takımın kadrosunda Ante Zizic ve Berk Uğurlu da yer aldı.

Olympiakos tarafında Sasha Vezenkov 16, Tyrique Jones 15, Donta Hall 14 ve Tyson Christopher Ward 13 sayıyla takımın skor yükünü taşıdı. Codi Miller-McIntyre 9, Mbaye Ndiaye 7 ve Cory Joseph 4 sayıyla katkı verdi. Her iki takımın başantrenörleri sırasıyla Dusan Alimpijevic ve Georgios Bartzokas olarak kayıtlarda yer aldı.

Maç boyunca zaman zaman denge kuran Beşiktaş, özellikle son periyotta rakibin savunma direncini aşmakta zorlandı. Olympiakos ise takım oyunu ve etkili katkılarla deplasmanda galibiyeti almayı başardı.

EUROLEAGUE'İN 8. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI YUNAN EKİBİ OLYMPİAKOS'A 81-73 MAĞLUP OLDU.