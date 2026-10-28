Dolar 49,8217 +0,08%
Euro 55,5780 +0,39%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.537,28 +0,16%
EUR/USD 1,1157 +0,23%
Brent Petrol 110,44 +0,94%
--°

Beşiktaş evinde tutunamadı, Olympiakos 81-73 galip

Euroleague 8. haftasında Beşiktaş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta Olympiakos'a 81-73 yenildi; Vezenkov ve Ward öne çıktı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 22:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş evinde tutunamadı, Olympiakos 81-73 galip

Beşiktaş evinde tutunamadı, Olympiakos 81-73 galip

Euroleague'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırladı ve müsabakadan 81-73 mağlup ayrıldı. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı; hakem üçlüsünü Sasa Pukl, Robert Lottermoser ve Igor Dragojevic oluşturdu.

Maçın ana hatları:

İlk periyodu 23-25 ile geride kapatan Beşiktaş, devreye de 36-42 sahipsiz girdi. Üçüncü çeyrekte fark daralsa da (58-61) Olympiakos son bölümde skoru kontrol etmeyi başardı ve üstünlüğünü koruyarak galibiyete uzandı.

Skor ve oyuncu katkıları:

Beşiktaş cephesinde öne çıkan isimler Jaylen Nowell (15), David DeJulius (12), Conor Morgan (11) ve Metecan Birsen (10) oldu. Anthony Brown 9, Eugene Omoruyi 7, Scottie Wilbekin 5 ve Wenyen Gabriel 4 sayı kaydetti. Takımın kadrosunda Ante Zizic ve Berk Uğurlu da yer aldı.

Olympiakos tarafında Sasha Vezenkov 16, Tyrique Jones 15, Donta Hall 14 ve Tyson Christopher Ward 13 sayıyla takımın skor yükünü taşıdı. Codi Miller-McIntyre 9, Mbaye Ndiaye 7 ve Cory Joseph 4 sayıyla katkı verdi. Her iki takımın başantrenörleri sırasıyla Dusan Alimpijevic ve Georgios Bartzokas olarak kayıtlarda yer aldı.

Maç boyunca zaman zaman denge kuran Beşiktaş, özellikle son periyotta rakibin savunma direncini aşmakta zorlandı. Olympiakos ise takım oyunu ve etkili katkılarla deplasmanda galibiyeti almayı başardı.

EUROLEAGUE&#039;İN 8. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI YUNAN EKİBİ OLYMPİAKOS&#039;A 81-73 MAĞLUP...

EUROLEAGUE'İN 8. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI YUNAN EKİBİ OLYMPİAKOS'A 81-73 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhuriyet'in 103'üncü yılı Bolu'da bisiklet turuyla kutlandı
images

Bursaspor için söz: Iheanacho'dan Süper Lig vaadi
images

Özlüce'de tempo artırıldı: Bursaspor Bandırmaspor randevusuna sıkı hazırlanıyor
images

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gastronomievi'nde kömbe kokuları eşliğinde cumhuriyet coşkusu

Jandarmanın sırtında hayat kurtaran müdahale: Gemlik'te mahsur kalan çift tahliye edildi

Gümüşhane'de itfaiyenin müdahalesiyle Harşit Çayı kenarından kurtarılan yavru kedi

Kırsal konutların inşa süreci Hatay'da masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş