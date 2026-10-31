Eleşkirt'e yeni nefes: Güneykaya mesire alanı törenle açıldı

Eleşkirt'te yeni yaşam alanı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde, vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte düzenlenen Güneykaya Mesire Alanı resmi törenle hizmete açıldı. Törene Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Finansman ve yerel yönetimin rolü:

Vali Önder Bozkurt, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Yeşil Şehir' vizyonuna atıfta bulunarak bu tür projelerin önemine dikkat çekti. Tesisin planlama ve finansmanının İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını belirten Bozkurt, uygulama ve takip sürecinde İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Belediyesi'nin projeye yakın destek verdiğini vurguladı.

Tesisin özellikleri ve geleceğe yönelik planlar:

Toplam 40 dekar alan üzerine kurulan mesire alanında yürüyüş parkurları, bisiklet alanları ve çeşitli sosyal donatılar yer alıyor. Vatandaşların kullanımına sunulan yaklaşık 60 kamelyadan 10'dan fazlası kapalı konseptte tasarlandı; böylece kış koşullarında da ziyaretçiler rahatlıkla faydalanabilecek. Tesiste ayrıca çocuklar için çok sayıda oyun parkı ve eğlence alanı mevcut.

Vali Bozkurt, bölgede planlanan yeni yatırımlardan birinin de mesire alanının hemen sol tarafındaki arazide yapılması planlanan kayak tesisi olduğunu belirterek, "Hemen yanı başımızda bulunan alana bir kayak tesisi yapma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu da başardığımız zaman yalnızca Ağrı ve Eleşkirt ilçemize değil, tüm bölgeye hitap ederek buraları bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Konuşmasında ayrıca il ve ilçe genelinde kültürel, sportif, turizm, eğitim ve sağlık yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Vali Bozkurt, tesisin yapımında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

AĞRI'NIN ELEŞKİRT İLÇESİNDE, VATANDAŞLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK MODERN BİR YAŞAM ALANI OLAN ELEŞKİRT GÜNEYKAYA MESİRE ALANI, DÜZENLENEN RESMİ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.