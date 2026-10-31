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Bebek köyünde bozuk yol günlük yaşamı ve ulaşımı zorluyor

Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyündeki uzun süredir bozuk köy yolu sürücüleri ve köy sakinlerini mağdur ediyor; yetkililerden onarım bekleniyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bebek köyünde bozuk yol günlük yaşamı ve ulaşımı zorluyor

Bebek köyünde bozuk yol ulaşımı olumsuz etkiliyor:

Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyü girişindeki yolun uzun süredir bozuk olması sürücüleri ve köy sakinlerini mağdur ediyor. Vatandaşlar, yolun kullanışsız olduğunu ve araçlarla geçişte güçlük yaşandığını ifade etti.

Sürücülerin ve köy sakinlerinin talepleri:

Sürücüler, yoldan geçerken zorlandıklarını belirterek günlük ulaşımın etkilendiğini söyledi. Köy sakinleri ise yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu ve yolun bir an önce onarılmasını talep etti.

Yetkililere çağrı:

Vatandaşlar, ulaşım sorununun çözülmesini beklediklerini tekrarladı ve yolun düzenlenmesinin acil olduğunu vurguladı. Sorunun giderilmesiyle günlük ulaşımın rahatlayacağı ifade edildi.

ADIYAMAN’DA, UZUN BİR SÜREDİR BOZUK OLAN KÖY YOLU VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLUYOR.

ADIYAMAN’DA, UZUN BİR SÜREDİR BOZUK OLAN KÖY YOLU VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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