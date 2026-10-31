Bebek köyünde bozuk yol günlük yaşamı ve ulaşımı zorluyor

Bebek köyünde bozuk yol ulaşımı olumsuz etkiliyor:

Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyü girişindeki yolun uzun süredir bozuk olması sürücüleri ve köy sakinlerini mağdur ediyor. Vatandaşlar, yolun kullanışsız olduğunu ve araçlarla geçişte güçlük yaşandığını ifade etti.

Sürücülerin ve köy sakinlerinin talepleri:

Sürücüler, yoldan geçerken zorlandıklarını belirterek günlük ulaşımın etkilendiğini söyledi. Köy sakinleri ise yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu ve yolun bir an önce onarılmasını talep etti.

Yetkililere çağrı:

Vatandaşlar, ulaşım sorununun çözülmesini beklediklerini tekrarladı ve yolun düzenlenmesinin acil olduğunu vurguladı. Sorunun giderilmesiyle günlük ulaşımın rahatlayacağı ifade edildi.

ADIYAMAN’DA, UZUN BİR SÜREDİR BOZUK OLAN KÖY YOLU VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLUYOR.