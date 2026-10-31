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Emşav Karadeniz bölgesinde 274. ay anmasında şehitleri dualarla andı

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, Samsun Vakıf Binası'nda düzenlenen 274. anma programında Ekim ayında şehit olanlar ve gaziler için dualar edildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Emşav Karadeniz bölgesinde 274. ay anmasında şehitleri dualarla andı

EMŞAV Karadeniz bölge başkanlığı 274. anma programını gerçekleştirdi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen şehit anma programının 274’üncüsü, Samsun Vakıf Binasında düzenlendi. Törende Ekim ayında şehit olan Secahattin Gülrek, Ata Derin, Osman Satılmış, Hasan Elik ve Salih Ersin ile diğer tüm şehitler için dualar okundu.

Anma programının içeriği:

Program sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Hayatını kaybeden gaziler ve yakınları da törene katılarak rahmet ve minnetle yad edildi. Anma, katılımcıların duaları ve anma sözleriyle sona erdi.

Başkanın vurguladıkları:

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, her ay düzenledikleri anma programının 274. kez gerçekleştirilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Erim, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın ve topluma hatırlatmanın gerekliliğine dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti.

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) TARAFINDAN ŞEHİTLERİ ANMAK...

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) TARAFINDAN ŞEHİTLERİ ANMAK AMACIYLA 274. ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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