Meslektaşlarının uğurladığı polis memuru Hulusi Gökçe Erbaa'da toprağa verildi

Hulusi Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

Amasya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hulusi Gökçe, kanser tedavisi gördüğü Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Gökçe için memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Cenaze, Mimar Sinan Mahallesindeki Mimar Sinan Camisinde öğle namazını müteakip kılındı. Törene, Erbaa Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, Gökçe'nin ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin işlemi ve törenin ayrıntıları:

Cenaze namazının ardından Gökçe'nin naaşı, dualar eşliğinde alınarak Sarmadut Mezarlığına götürüldü ve burada toprağa verildi. Tören sırasında meslektaşları ve yakınları, kayıplarını gözyaşları ve dualarla andı.

Tören, kortej ve mezarlıkta yapılan dualarla son bulurken, katılımcılar Gökçe'nin ailesine başsağlığı diledi. Emniyet teşkilatından ve yerel yönetimden yetkililerin hazır bulunduğu tören, ilçede geniş katılımla gerçekleşti.

AMASYA’DA GÖREV YAPAN POLİS MEMURU HULUSİ GÖKÇE, BİR SÜREDİR MÜCADELE ETTİĞİ KANSER HASTALIĞI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ. GÖKÇE’NİN CENAZESİ, MEMLEKETİ TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.