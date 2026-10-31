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Madalyalar ve pasta: otizmli çocukların hayatın içinde yer alma kutlaması

Manisa Otizm Derneği'nin 2026'da uyguladığı 'Hayatın İçinde Ben de Varım' projesi sona erdi; çocuklar madalya aldı, aileleriyle pasta kesip kutladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Madalyalar ve pasta: otizmli çocukların hayatın içinde yer alma kutlaması

manisa'da proje kapanışı:

Manisa Otizm Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen "Hayatın İçinde Ben de Varım" projesi 2026'da gerçekleştirilen kapanış töreniyle sonlandı. Kurşunlu Han'da düzenlenen törende, proje boyunca katıldıkları etkinliklerle güçlenen otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve özel bireyler aileleriyle birlikte madalyalarını taktı ve sevincini paylaştı.

eğitimlerin kapsamı ve amaçları:

Proje süresince çocuklara yönelik spor, müzik, beslenme ve diyet eğitimleri düzenlendi. Bu programların temel amacı, özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak, günlük yaşam becerilerini desteklemek ve ailelere dayanışma ortamı sunmaktı. Aylar boyunca devam eden etkinlikler, çocukların özgüvenini ve ailelerin süreç içindeki dayanışmasını güçlendirdi.

madalya anı ve teşekkürler:

Törende çocukların madalyalarını velileri taktı; etkinlik ardından hep birlikte pasta kesildi ve kutlama yapıldı. Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, projenin yalnızca etkinliklerden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzündeki huzuru görmek bizim için her şeye bedeldi. Bugün çocuklarımızın boyunlarına taktığımız her bir madalya; onların azminin, ailelerimizin fedakârlığının ve bu yolda inançla yürüyen herkesin ortak başarısının sembolüdür. Sevginin aşamayacağı hiçbir engel, dayanışmanın çözemeyeceği hiçbir zorluk yoktur" sözlerine yer verdi.

Güngör, dernek olarak çocukların yaşam şartlarını iyileştirmeye ve toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceklerini belirtti ve projeye destek veren İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ulusal Otizm Konfederasyonu Başkanı, Ümit Topçuoğlu, Ekrem Değirmenci, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, aileler, eğitmenler ve gönüllülere teşekkür ederek konuşmasını "Onlar hayatın tam içinde, hep bizimle" sözleriyle tamamladı.

MANİSA OTİZM DERNEĞİ TARAFINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...

MANİSA OTİZM DERNEĞİ TARAFINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN "HAYATIN İÇİNDE BEN DE VARIM" PROJESİ, DÜZENLENEN TÖRENLE SONA ERDİ. PROJE KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE KATILAN ÇOCUKLAR, KAPANIŞ TÖRENİNDE MADALYALARINI ALIRKEN AİLELERİYLE BİRLİKTE PASTA KESEREK MUTLULUKLARINI PAYLAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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