Ellerden başlayan ağrı ilk uyarıdır: romatoid artritte erken teşhis önem taşıyor

ellerdeki ağrı uyarı işareti olabilir:

Medicana Bursa Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Karakoç, romatoid artritin halk arasında en çok bilinen ve en çok korkulan iltihaplı romatizmal hastalık olduğunu belirtiyor. Bu hastalık en sık elleri etkiler; bir parmağın bir boğumunda başlayabileceği gibi aynı elin farklı parmaklarındaki veya karşı eldeki farklı boğumlarda da görülebilir. Tutulum aynı anda olabileceği gibi zaman içinde farklı ellerde ve parmaklarda da ortaya çıkabilir.

Dr. Karakoç, ellerin giyinme, yemek yeme, banyo yapma, çalışma, yazma ve taşımak gibi temel insani ihtiyaçları yerine getirmede hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Bu nedenle hastaların ellerdeki ağrı, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığı nedeniyle endişe duyması doğaldır. Romatoid artrit yalnızca elleri değil; ayak eklemleri, dizler, dirsekler ve omuzlar başta olmak üzere hemen tüm hareketli eklemleri etkileyebilir.

tanı ve görüntüleme yöntemleri:

Tanı sürecinde radyolojik görüntülemenin faydalı olabildiğini aktaran Karakoç, röntgenin el eklemlerindeki hasar, şekil bozuklukları ve kemik erimesi gibi değişiklikleri gösterdiğini belirtiyor. Buna karşılık MR cihazlarının radyasyon kullanmadığını ve eklem iltihaplarını röntgenden daha erken ve ayrıntılı şekilde saptayabildiğini ifade ediyor. Hekim şüphede kaldığında bu tetkiklerden yararlanılabilir.

tedavi ve erken teşhisin önemi:

Romatoid artrit konusunda son yıllarda hem hastalığın mekanizması hem de tedavisi alanında önemli ilerlemeler sağlandığını söyleyen Karakoç, özellikle son dönemde bu hastalık tipi için birçok yeni ilacın geliştirildiğini vurguluyor. Erken teşhis konmuş ve ilaçları yeterli doz ile süre boyunca kullanan hastalarda eklem şekil bozukluklarının ve hareket kısıtlılıklarının daha az görüldüğü, ağrıların ise daha düşük seviyelerde tutulabildiği gözlemlenmektedir.

Uzman, erken teşhis ve tedaviye başlanmasının önemine dikkat çekerek, gelişmiş eklem hasarının tamirinin mümkün olmadığını özellikle belirtiyor. Romatoid artrit gibi kronik hastalıklarda tek bir ilaçla sihirli bir sonuç almak genelde mümkün değildir; zaman zaman birden fazla ilaç kullanılabilir. İlaç seçimi hastalığın şiddeti, hastanın genel sağlık durumu ve varsa diğer hastalıkları ile kullandığı ilaçlara göre kişiye özel belirlenir. Bununla birlikte mevcut tedavilerle birçok hastada yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.

ROMATOLOJİ UZMANI DR. YÜKSEL KARAKOÇ