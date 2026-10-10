Elmalı'da Kızıltemeller mezarlığı güvenlik ve çevre düzenlemesiyle yenileniyor

Çalışmanın kapsamı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde vatandaşlara daha güvenli ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Elmalı ilçesindeki Kızıltemeller Mezarlığında başlatılan müdahale, mezarlığın çevresinin tel çitle çevrilmesini ve çevre düzenlemesi uygulamalarını kapsıyor.

Mezarlık alanı içinde bulunan Gasilhane ve Mezarlık Hizmet Birimi binasının da yer aldığı saha, yapılan uygulamayla hem sınırları daha belirgin hale getirilecek hem de ziyaretçiler için daha düzenli bir kullanım ortamı sağlanacak. Çalışma esnasında mevcut altyapı korunarak gerekli onarımlar da gerçekleştirilecek.

Uygulamanın hedefleri:

Projeyle öncelikle mezarlık alanının güvenliği artırılacak, izinsiz girişlerin önüne geçilmesi ve ziyaretçilerin kendilerini daha güvende hissetmesi amaçlanıyor. Tel çit uygulamasıyla sınırların netleşmesi hedeflenirken, çevre düzenlemesi sayesinde alanın bakımlı ve estetik görünümü korunacak.

Tamamlandığında Kızıltemeller Mezarlığı, vatandaşların daha düzenli ve güvenli şartlarda hizmet alabildiği; çevre estetiği açısından da daha modern bir alana dönüşecek. Belediye yetkilileri, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve bölge halkının ihtiyaçlarına öncelik verildiğini belirtiyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇELERDE VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ, DÜZENLİ VE NİTELİKLİ HİZMET ALABİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ELMALI İLÇESİNDE BULUNAN KIZILTEMELLER MEZARLIĞI’NDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.