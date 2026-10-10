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Serkan Acar: şehrin hizmeti siyasi tercihten önce gelir

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımına siyasi tercih gözüyle bakarak, İzmir'e hizmetin esas olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Serkan Acar: şehrin hizmeti siyasi tercihten önce gelir

Aliağa meclisinde gündem: Cemil Tugay’ın partiye katılımı değerlendirildi

Aliağa Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilen iki birleşimin ardından tamamlandı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak AK Parti’ye katılması da gündeme geldi. AK Parti Grup Sözcüsü Mesut Yaşar Aybar katılımı memnuniyetle karşılarken, görüşler siyasi tercihler ve İzmir’e hizmet bağlamında paylaşıldı.

Başkan Acar'ın değerlendirmesi:

Yeni Parti Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül’ün sözlerinin ardından konuşan Başkan Serkan Acar, siyasette tercihlerin ve zamanla değişen kararların olabileceğini vurguladı. Acar, "Her siyasetçinin veya siyasetle ilgilenen her vatandaşımızın siyasi tercihleri olabilir. Tercihlerde değişiklikler olabilir" diyerek bu değişikliklerin tartışılabileceğini söyledi. Ardından ilk görüşmelerine dair anısını hatırlatarak, görev sürecinin başında Cemil Tugay için ilettiği dileğin bugün de aynı olduğunu belirtti.

"Ben şehrimi seviyorum. Cemil Başkan’a başarılar diliyorum." ifadesini kullanan Acar, kişinin siyasi yönelimi ne olursa olsun esas olanın İzmir'e hizmet olduğunu ve "umarım önümüzdeki iki buçuk yılda İzmir’imizin çözülmesi gereken konuları noktasında adımlar atılır" temennisinde bulundu.

Meclis kararları ve siyasi vurgular:

Mecliste konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Mesut Yaşar Aybar, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımını olumlu karşıladı ve partinin yerel yönetim tecrübesine vurgu yaptı. Aybar, AK Parti’nin 25 yıllık belediyecilik birikiminin hizmet odaklı olduğunu belirterek, "Tekrardan kendisine ailemize hoş geldin diyoruz" dedi.

bütçe onayı ve sonraki adımlar:

Toplantıda ayrıca 2027 Mali Yılı Performans Programı ile 2027 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Aliağa Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesi 5 milyar 845 milyon TL olarak onaylandı. Başkan Serkan Acar, bütçenin Aliağa’ya hayırlı olmasını dileyerek kararın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Aliağa Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısının 3 Kasım 2026 Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.

ALİAĞA BELEDİYE MECLİSİ’NİN EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISI’NDA, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI...

ALİAĞA BELEDİYE MECLİSİ’NİN EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISI’NDA, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY’IN AK PARTİ’YE KATILMASI DA GÜNDEME GELDİ. BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR, SİYASİ TERCİHLERİN DEĞİŞEBİLECEĞİNİ BELİRTEREK ASIL ÖNEMLİ OLANIN İZMİR’E HİZMET ETMEK OLDUĞUNU VURGULADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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