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Emekli madenci 5 yıl sonra döndüğü ocakta hayatını kaybetti

Soma İmbat madenindeki göçükte 5 işçi yaşamını yitirdi. Emekli olup 5 yıl sonra ekonomik sıkıntı nedeniyle madene dönen İsa Olcay da aralarında.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Emekli madenci 5 yıl sonra döndüğü ocakta hayatını kaybetti

Olay ve müdahale:

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat maden ocağında yaşanan göçük, sabaha kadar süren arama kurtarma çalışmalarının ardından tüm dünyayı derinden etkirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçük altında kalan işçilere ulaşıldı ve maalesef 5 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda 2 işçi yaralandı, diğer çalışmalarda yaralananların durumlarının takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kayıplar ve yaralananlar:

Göçükte hayatını kaybedenlerin isimleri ve bazı kişisel bilgileri şöyle: Halit Ersay (37), Kerim Ören, Ramazan İnce (26), Ömer Karakaya ve İsa Olcay (49). Yaralanan işçiler arasında adı geçen Süleyman Şakrak (33) ile İbrahim Çimen (44)in sağlık durumlarının iyi olduğu, Şakrak'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin aile durumları da paylaşıldı: Halit Ersay Denizli Çameli nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası; Kerim Ören Kırkağaç doğumlu, evli ve 2 çocuk babası; Ömer Karakaya İzmir doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Cenaze işlemleri ve yakınların açıklamaları:

Göçükte yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri, otopsi ve işlemler için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. İşlemleri tamamlanan Kerim Ören ve Ömer Karakayanın cenazeleri memleketleri Manisa'nın Kırkağaç ilçesine gönderildi. Diğer cenazelerin işlemleri sürüyor; Halit Ersayın cenazesi Denizli'ye, Ramazan İncenin cenazesi Balıkesir İvrindi'ye gönderilecek ve dört işçi aynı gün memleketlerinde toprağa verilecek. İsa Olcay'ın cenazesinin ise yarın Kütahya Gediz'de defnedileceği bildirildi.

Cenaze işlemleri için Antalya'dan İzmir Buca Adli Tıp Kurumu'na gelen ağabey Yüksel Olcay, İsa'nın 20 yıldır madenci olduğunu, emekli olduktan sonra ekonomik gerekçelerle 5 yıl aradan sonra madene dönmek zorunda kaldığını söyledi ve acı haberin ardından cenazeyi almak üzere Kütahya'ya gideceklerini belirtti.

Olay, bölgede ve ülke genelinde derin üzüntü yaratırken, kurtarma ve adli işlemler ile ailelere destek çalışmaları devam ediyor. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve süreçle ilgili bilgilerin paylaşılmaya devam edeceğini açıkladı.

Soma’daki faciadan yürek burkan hikaye: 5 yıl sonra mecburiyetten döndüğü maden mezarı oldu

Soma’daki faciadan yürek burkan hikaye: 5 yıl sonra mecburiyetten döndüğü maden mezarı oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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