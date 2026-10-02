Emekli madenci 5 yıl sonra döndüğü ocakta hayatını kaybetti

Olay ve müdahale:

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat maden ocağında yaşanan göçük, sabaha kadar süren arama kurtarma çalışmalarının ardından tüm dünyayı derinden etkirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçük altında kalan işçilere ulaşıldı ve maalesef 5 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda 2 işçi yaralandı, diğer çalışmalarda yaralananların durumlarının takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kayıplar ve yaralananlar:

Göçükte hayatını kaybedenlerin isimleri ve bazı kişisel bilgileri şöyle: Halit Ersay (37), Kerim Ören, Ramazan İnce (26), Ömer Karakaya ve İsa Olcay (49). Yaralanan işçiler arasında adı geçen Süleyman Şakrak (33) ile İbrahim Çimen (44)in sağlık durumlarının iyi olduğu, Şakrak'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin aile durumları da paylaşıldı: Halit Ersay Denizli Çameli nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası; Kerim Ören Kırkağaç doğumlu, evli ve 2 çocuk babası; Ömer Karakaya İzmir doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Cenaze işlemleri ve yakınların açıklamaları:

Göçükte yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri, otopsi ve işlemler için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. İşlemleri tamamlanan Kerim Ören ve Ömer Karakayanın cenazeleri memleketleri Manisa'nın Kırkağaç ilçesine gönderildi. Diğer cenazelerin işlemleri sürüyor; Halit Ersayın cenazesi Denizli'ye, Ramazan İncenin cenazesi Balıkesir İvrindi'ye gönderilecek ve dört işçi aynı gün memleketlerinde toprağa verilecek. İsa Olcay'ın cenazesinin ise yarın Kütahya Gediz'de defnedileceği bildirildi.

Cenaze işlemleri için Antalya'dan İzmir Buca Adli Tıp Kurumu'na gelen ağabey Yüksel Olcay, İsa'nın 20 yıldır madenci olduğunu, emekli olduktan sonra ekonomik gerekçelerle 5 yıl aradan sonra madene dönmek zorunda kaldığını söyledi ve acı haberin ardından cenazeyi almak üzere Kütahya'ya gideceklerini belirtti.

Olay, bölgede ve ülke genelinde derin üzüntü yaratırken, kurtarma ve adli işlemler ile ailelere destek çalışmaları devam ediyor. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve süreçle ilgili bilgilerin paylaşılmaya devam edeceğini açıkladı.

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