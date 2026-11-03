Elazığ'da ekim ayı güvenlik bilançosu: yüzlerce gözaltı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Ekim ayı asayiş raporu

Elazığ Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan Aylık Asayiş Bülteni, 1-30 Ekim 2026 dönemine ilişkin güvenlik çalışmalarının özetini açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde toplam 1.090 asayiş olayı kaydedildi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 894 şahıs yakalandı; bunlardan 68 kişi adli makamlarca tutuklandı. Yakalanması bulunan 61 şahsın yakalama çalışmaları ise sürüyor.

arama ve denetim faaliyetlerinin sonuçları:

Yürütülen arama ve denetim faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 1.190 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi; bu kişilerden 129 kişi tutuklandı. Kayıp olarak aranan 56 şahıs ekipler tarafından bulundu. Asayiş uygulamaları kapsamında 188.289 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 104.683 araç kontrol edildi.

ele geçirilen silah, uyuşturucu ve malzemeler:

Çalışmalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 31 tabanca, 39 tüfek, 469 fişek, 290 kesici alet; uyuşturucu maddeler olarak 120 gram esrar, 3.095,08 kubar esrar, 231,8 gram metamfetamin, 1.118,14 gram bonzai, 984,71 bonzai ham maddesi, 422,79 gram kokain, 185 gram skunk, 9 gram sentetik kannabinoid, 1.080 sentetik ecza ve ecstasy, 1.262 kök kenevir, 14 adet kenevir tohumu, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Çalıntı olarak 12 motosiklet bulundu.

kaçakçılık operasyonlarının bulguları:

Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlarda 26.620 doldurulmuş makaron, 124 adet emtia, 892 kilogram tütün, 120 paket sigara, 13 sigara dolum makinası, 39.800 muhtelif sigara malzemesi, 40 litre alkol, 144 sahte/taklit konfeksiyon malzemesi, 1.320 litre kaçak zeytinyağı, 71 adet kaçak kazı malzemesi ile 1 kalaşnikof ve 1 şarjör ele geçirildi.

trafik kazaları ve denetim sonuçları:

Ekim ayında il genelinde meydana gelen 161 trafik kazasında 230 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti. Trafik ekipleri tarafından denetlenen 106.470 araçtan 8.857'sine cezai işlem uygulanırken 737 araç trafikten men edildi.

ELAZIĞ’DA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİN 90 OLAYDA, 894 ŞAHIS YAKALANIRKEN, ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLENLERDEN 68’İ TUTUKLANDI