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Emekli polislerden Kartaltepe öğrencilerine eğitim desteği

Polis Emeklileri Derneği Karabük temsilciliği, Kartaltepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere okula başlangıç setleri dağıtarak eğitime destek oldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Emekli polislerden Kartaltepe öğrencilerine eğitim desteği

Etkinlikte okula başlangıç setleri dağıtıldı

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karabük İl Temsilciliği tarafından hazırlanan okula başlangıç setleri, Kartaltepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere verildi. Program, okula hazırlık sürecini desteklemeyi amaçlayan yerel bir inisiyatif olarak gerçekleştirildi.

Programa katılanlar:

Törene İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ve Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karabük Temsilcisi Hakkı Gökçen katıldı. Yetkililer, öğrencilere kısa süreli sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılına dair heyecanlarına ortak oldu ve dağıtımı bizzat gerçekleştirdi.

Vurgu ve teşekkür:

Nevzat Akbaş, öğrencilere setleri takdim ederken 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için hayırlı ve başarılı geçmesini temenni etti. Akbaş, eğitime yapılan her türlü desteğin öğrencilerin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırım olduğunu vurguladı ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ile Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karabük Temsilciliği'ne sundukları katkılardan ötürü teşekkür etti.

TÜRKİYE POLİS EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ KARABÜK İL TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE...

TÜRKİYE POLİS EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ KARABÜK İL TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN OKULA BAŞLANGIÇ SETLERİ KARTALTEPE İLKOKULU VE ORTAOKULU'NDA DÜZENLENEN PROGRAMLA DAĞITILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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