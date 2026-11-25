Emet'te çatıdan düşme

Kütahya'nın Emet ilçesi Hamam Mahallesi Leblebi Evleri mevkiinde meydana gelen kazada, 3 katlı evinin yağmur oluklarını temizlemek için çatıya çıkan İbrahim Ay (71), dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ay, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ve müdahale:

İddialara göre olay, üç katlı binanın çatısına çıkarak oluk temizliği yapan Ay'ın dengesini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kazayı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye taşıdı. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kişinin hayatını kaybetmesi, olayın boyutunu değiştirdi.

Soruşturma ve mahalledeki üzüntü:

Emet Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek çalışmasını yürüttü. Kesin ölüm nedeninin yürütülecek soruşturma sonucunda belirleneceği bildirildi. İlçede geçmiş yıllarda uzun süre meşrubat bayiliği yapan esnaflar arasında yer alan İbrahim Ay'ın vefatı, mahallede derin üzüntüye yol açtı.

ÖLEN İBRAHİM AY