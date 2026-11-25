kaza detayları:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 09 A 8646 plakalı resmi polis aracı ile 09 CCH 64 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle toplam 6 kişi yaralandı.

Kazada, polis aracının sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan polis memurlarından ikisi; minibüs sürücüsü M.A. ve minibüste yolcu olarak bulunan H.A., E.Ç., N.Ö. ve H.K. yaralananlar arasında yer aldı.

yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve ilk müdahaleler yapıldı. Yaralıların genel durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi. Yaralılardan biri polis memuru ileri tetkik ve tedavi için Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve inceleme:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı değerlendirme ve raporlama süreci devam ediyor.

NAZİLLİ’DE TRAFİK KAZASI: 2’Sİ POLİS 6 YARALI