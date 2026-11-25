Olayın oluş biçimi

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İkamet ettiği binanın 5'inci katından aşağıya düşen 22 yaşındaki Kardelen Hoş E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın, genç kadının henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştüğü yönünde kayıtlara geçti.

Görgü tanıkları ve polis incelemesi:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Çevredeki vatandaşların beyanlarına başvuran ekipler, çift arasında olaydan önce uzun süreli bir tartışma yaşandığı ve daireden tartışma seslerinin geldiği yönünde ifadeler aldı. Bu beyanlar, soruşturmanın yönlendirilmesinde temel bulgular arasında yer aldı.

Tutuklama ve soruşturmanın güncel durumu:

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, genç kadının eşi Burak E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftin yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam ediyor; yetkili birimler delil toplama ve tanık beyanlarını değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL'UN SULTANGAZİ İLÇESİNDE 5'İNCİ KATTAKİ DAİRENİN BALKONUNDAN BETON ZEMİNE DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 22 YAŞINDAKİ KARDELEN HOŞ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.