Emine Erdoğan’dan döngüsel çağrı: Sıfır Atık hayatla bağ kurmaktır

Emine Erdoğan'ın COP31 liderler zirvesindeki çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuştu. COP31 Başkanlığı, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM iş birliğiyle gerçekleşen toplantıda Erdoğan, Türkiye’nin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Murat Kurum, Samed Ağırbaş ve Fatih Birola teşekkürlerini iletti.

Sıfır atık, kültür ve medeniyet sorunu olarak:

Erdoğan, tek kullanımlık ürünlerin 1950’lerde modern yaşamın sembolü olarak övüldüğünü hatırlatarak günümüzde küresel çöpün %40