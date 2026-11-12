saski, kürtün deresi geçişindeki terfi hattını 24 saatte yeniledi

çalışmanın özeti:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı güvenliğini artırma ve hizmet sürekliliğini sağlama hedefiyle yürüttüğü bakım ve yenileme çalışmalarına bir yenisini ekledi. TM1 ve TM2 atık su terfi merkezleri arasındaki basma hattında Kürtün Deresi geçişinde oluşan hasar, ekiplerin yoğun mesaisiyle kısa sürede giderildi.

çalışmanın kapsamı:

Hasarın meydana geldiği mevcut basma hattı, 1000 milimetre çapında CTP borudan oluşuyordu. SASKİ ekipleri, gece boyunca aralıksız süren ve 24 saat esasıyla yürütülen müdahalede hattın 100 metrelik bölümünü tamamen yeniledi. Müdahale kapsamında TM1 ve TM2 terfi merkezleri arasında yer alan hattın Kürtün Deresi geçişi özel dikkatle ele alındı ve hızla işletmeye dönüş sağlandı.

kullanılan malzeme ve uygulama:

Onarımda, yüksek dayanımı ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkan 1000 milimetre çapındaki duktil boru tercih edildi. Mevcut CTP borunun yerine yerleştirilen duktil boruların kullanılmasıyla hattın güvenilirliğinin artırılması, bakım periyotlarının uzatılması ve olası yeni arızaların önlenmesi amaçlanıyor. Ekiplerin gece süren çalışması, hattın kısa sürede tekrar hizmete alınmasını mümkün kıldı.

belediye açıklaması ve hedefler:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, SASKİ'nin çalışmalarına dikkat çekerek, "Samsun’umuzun 17 ilçesinde, güçlü ve kesintisiz altyapı hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Doğan, hızlı müdahale ve yenileme çalışmalarının altyapının daha dayanıklı hale gelmesi, hizmet kalitesinin yükselmesi ve kent genelinde sürekliliğin sağlanması açısından önemine vurgu yaptı.

Bu müdahale, Samsun genelindeki altyapı yatırımlarının ve bakım-onarım programlarının bir parçası olarak, atık su iletim hatlarının uzun vadeli işletme güvenliğini sağlamayı ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK, MEVCUT HATLARIN KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATMAK VE VATANDAŞLARA KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK AMACIYLA BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, "SAMSUN’UMUZUN 17 İLÇESİNDE, GÜÇLÜ VE KESİNTİSİZ ALTYAPI HİZMETİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ" DEDİ.