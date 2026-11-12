Germencik'te kazı sonrası çamur temizliği tamamlandı

Germencik'te temizlik çalışması tamamlandı:

Germencik ilçesi İstasyon Mahallesinde yürütülen kazı çalışmaları sonrası Mevlana Sokak ile Ergenekon Sokak kesişiminde oluşan çamur birikintileri, bölge sakinlerinin ulaşımını ve apartman girişlerini olumsuz etkiledi. Belediyenin müdahalesiyle alan kısa sürede temizlenerek sokaklar kullanıma uygun hale getirildi.

çalışmanın kapsamı:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle site içi yollar ve apartman girişlerindeki yoğun çamur birikintilerini hedef alan detaylı bir temizlik gerçekleştirdi. Ekipler, birikintilerin kaldırılması, yıkanması ve temizlenmiş alanların tekrar trafiğe açılmasını sağlayacak şekilde çalıştı.

başkanın açıklaması:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yapılan çalışmanın vatandaşların mağduriyetini gidermeye yönelik olduğunu belirtti. Zencirci, belediyenin temiz çevre ve güzel ilçe yaklaşımı doğrultusunda benzer durumlara hızlı müdahale etmeye devam edileceğini ifade etti.

Çalışma süresince ekiplerin sahada aktif olduğu, önlemlerin alındığı ve ihtiyaç halinde benzer durumlar için eş zamanlı müdahaleye hazır olunduğu kaydedildi.

GERMENCİK İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YOL VE APARTMAN GİRİŞLERİNDE OLUŞAN ÇAMUR, BELEDİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE TEMİZLENDİ.