Gültepe'de bahçe sürprizi: yılan titiz müdahaleyle doğaya geri bırakıldı

İskenderun'da bahçede yılan yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Gültepe Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yılan görülmesi üzerine mahalle sakinleri yetkililere haber verdi.
müdahale ve yakalama süreci:
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, koordineli bir çalışma yürüterek yılanı zarar verilmeden yakaladı.
yılanın doğaya bırakılması ve vatandaşların tepkisi:
Ekiplerin müdahalesiyle yakalanan yılan, kısa süre içinde doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın güvenli şekilde alınmasının ardından çevredeki vatandaşlar rahat nefes aldı.
İSKENDERUN’DA EVİN BAHÇESİNDE GÖRÜLEN YILAN EKİPLER TARAFINDAN YAKALANARAK DOĞAYA BIRAKILDI.
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