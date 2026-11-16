Emirdağ'da küçük yolculara büyük trafik dersi

Emirdağ'da düzenlenen trafik eğitimi:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Mithatpaşa Ortaokulu'nda yapıldı ve programa 60 öğrenci ile 4 öğretmen katıldı.

Polisler, etkinliğin amacını öğrencilerde erken yaşta güvenli trafik bilinci oluşturmak ve günlük hayatta uymaları gereken kuralları pratik örneklerle anlatmak olarak açıkladı.

Eğitimde öne çıkan konular:

Programda öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, trafik işaretlerinin önemi ve okul servislerinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu. Anlatılan konular, öğrencilerin yaş grubuna uygun örnekler ve basit uygulamalarla pekiştirildi.

Polis ekipleri, yaya geçitlerinde doğru davranış biçimlerini göstererek öğrencilerin sorularını yanıtladı ve yanlış davranışların olası sonuçlarını vurguladı.

Uygulamalı gösterimler ve katılım:

Eğitim sırasında teoriye ek olarak uygulanabilir gösterimler yapıldı; servis aracı güvenliği ve yaya davranışları gibi pratik alıştırmalarla bilgiler uygulamaya döküldü. Öğretmenler, öğrencilerin etkinlik boyunca aktif katılım gösterdiğini belirtti.

Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra okul yönetiminin de desteğiyle tamamlandı. Polisler, benzer eğitimlerin sürdürüleceğini ve trafik güvenliği bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bu tür programların, trafikte riskleri azaltma ve çocukların kendi güvenlik sorumluluklarını kavramasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TRAFİK KURALLARI VE GÜVENLİ TRAFİK BİLİNCİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.