Dolar 50,3862 +0,08%
Euro 55,5021 +0,01%
Bist 11.899,57 +0,48%
Altın Gram 6.282,18 -0,21%
EUR/USD 1,1011 -0,15%
Brent Petrol 95,35 -0,51%
--°

gözaltındaki 18 kişi hastane görüntülerinin ardından adliyeye sevk edildi

Sarıgül soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan adliyesine sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

gözaltındaki 18 kişi hastane görüntülerinin ardından adliyeye sevk edildi

gözaltındaki 18 kişi hastane görüntülerinin ardından adliyeye sevk edildi

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Operasyonda gözaltına alınan toplam sayının 18 olduğu bildirildi.

operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" yer alıyor. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili incelemeler adli ve idari makamlarca sürdürülüyor.

sağlık kontrolü ve sevk işlemleri:

Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi ve burada görüntülendi. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adli işlemler için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten makamların ifadelerine, delil incelemelerine ve ilerleyen süreçte yapılacak adli işlemlere göre yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi&#039;nde...

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde görüntülendi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gülistan Doku soruşturmasında aileye bilgi verilmemesi talimatı iddiası
images

Jandarmadan Arnavutköy'de kapsül üretimine büyük darbe
images

Bodrum'da vinçle denize indirilen bot soruşturması: 10 kişi adliyeye gönderildi
images

Muğla'da bir haftada kapsamlı trafik denetimi: 26 bin 431 araç incelendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da Türkiye-AB ekonomik iş birliklerine yeni rota çiziliyor

Bodrum'da vinçle denize indirilen bot soruşturması: 10 kişi adliyeye gönderildi

Tarsus'ta kadın üretimi stantlardan aile bütçelerine uzanıyor

Yeni atlı tesis Bayburt'ta ata sporu ciridi gelecek nesillere taşıyacak

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu