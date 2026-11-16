gözaltındaki 18 kişi hastane görüntülerinin ardından adliyeye sevk edildi

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Operasyonda gözaltına alınan toplam sayının 18 olduğu bildirildi.

operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" yer alıyor. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili incelemeler adli ve idari makamlarca sürdürülüyor.

sağlık kontrolü ve sevk işlemleri:

Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi ve burada görüntülendi. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adli işlemler için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten makamların ifadelerine, delil incelemelerine ve ilerleyen süreçte yapılacak adli işlemlere göre yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde görüntülendi