Köseköy sanayi sitesi'nde alan düzenlemesiyle esnafın çalışma koşulları iyileştirilecek

çalışmalar yerinde incelendi:

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Köseköy Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen uygulama ve düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi alındı ve gelinen aşama değerlendirildi.

alan düzenlemeleri ve fiziki iyileştirmeler:

Ziyarette, sanayi sitesinin mevcut ihtiyaçları masaya yatırılarak bölgede planlanan düzenlemeler ele alındı. Yetkililer, projenin öncelikli hedefinin bölgenin daha düzenli ve işlevsel hale getirilmesi, fiziki şartların iyileştirilmesi ve esnafın çalışma koşullarının iyileştirilmesi olduğunu vurguladı.

Kocaman, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Kartepe’mizin her noktasında ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Köseköy Sanayi Sitesi’nde yürütülen çalışmalarla esnafımızın daha iyi şartlarda faaliyet göstermesini ve bölgenin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretilmesini hedefliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kartepe’mize değer katacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğinin saha tespitleri ve uygulama süreçlerinin eşgüdümlü yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI NUMAN BALABAN İLE KÖSEKÖY SANAYİ SİTESİ'NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.