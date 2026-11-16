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Konuşmak için çağrılan Mehmet Bulut yaşamını yitirdi: mahkeme kararını açıkladı

Gaziantep'te 3 yıl önce parkta çağrıldığı sırada pompalı tüfekle öldürülen Mehmet Bulut davasında mahkeme; bir sanığa 13 yıl 4 ay, diğerine 6 yıl 8 ay verdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:17

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konuşmak için çağrılan Mehmet Bulut yaşamını yitirdi: mahkeme kararını açıkladı

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, 3 yıl önce parkta pompalı tüfekle hayatını kaybeden Mehmet Bulut davasının hükmü açıklandı. Duruşmaya maktul yakınları, tutuklu sanık ve sanık avukatları katıldı.

duruşma ve karar:

Maktulün annesi duruşmada suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Son savunmasını yapan tutuklu sanık Ömür S., kardeşlerini korumak için suçu üstlendiğini söyleyerek pişmanlık belirtti ve tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 6 sanığın tamamı hakkında kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını istedi.

mahkeme kararı:

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Ö. hakkında kasten öldürme suçundan, haksız tahrik indirimi uygulayarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti ve tutuklanmasına karar verdi. Diğer sanıklardan D. S. ise kasten öldürmeye yardım etme suçundan, haksız tahrik indirimi ile 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar Doğan B., Rıfat Y., Uğurcan S. ve Ömür S. hakkında beraat kararı verdi.

olayın geçmişi:

Olay, 27 Ocak 2023 günü saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki, evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli kişilerce konuşmak üzere çağrıldı. Çağrıldıkları kişilerin yanına giden Bulut ile yaşanan tartışmanın ardından husumetliler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

MEHMET BULUT (ARŞİV)

MEHMET BULUT (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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