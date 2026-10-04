Emlakdere’de 2 kilometrelik yol sıcak asfaltla yenilendi

Emlakdere'de sıcak asfalt çalışması tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla, Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik güzergâh sıcak asfaltla yenilendi. Organize Sanayi Bölgesi'ne yakınlığı nedeniyle yoğun kullanılan yol, yapılan müdahaleyle daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Çalışmanın kapsamı:

Proje, Yukarı ve Aşağı Mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı güzergâhta mevcut kaplamanın yenilenmesini içerdi. Yenilenmiş yol, sadece mahalle içi ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp, OSB'ye olan bağlantı nedeniyle artan ağır ve hafif araç trafiğinin daha düzenli ve emniyetli akmasını hedefliyor. Çalışmalar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından planlı ve aşamalı olarak gerçekleştirildi.

Bu müdahale ile sürücüler ve yaya trafiği için yol yüzeyinin düzeltilmesi, yolda oluşan potansiyel hasarların giderilmesi ve konforun artırılması amaçlandı. Yenilenen güzergahta ulaşım akışının rahatlaması bekleniyor.

Belediye ve muhtarın değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmayla ilgili olarak, "Manisa’mıza verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçiriyor, şehrimiz için canla başla çalışıyoruz. Yunusemre ilçemiz Emlakdere Mahallesi’nde 2 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Manisa’mızın 17 ilçesinde hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emlakdere Mahallesi Muhtarı Osman Yeşilçayır ise projenin iki mahallenin de ihtiyaçlarını karşıladığını vurguladı: "Yapmış olduğumuz bu sıcak asfalt 2 kilometrelik. İki mahalle de bu yolu kullanacak. Yıllardan beri bu hizmeti bekliyorduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Fen İşleri Daire Başkanımız Dilek Hanım söz verdiler ve sözlerini tuttular. Kendilerine teşekkür ediyorum".

Belediye yetkilileri, benzer altyapı iyileştirme çalışmalarının Manisa'nın diğer noktalarında da sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik müdahalelerin öncelikli kalmaya devam edeceğini bildirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNUSEMRE İLÇESİNE BAĞLI EMLAKDERE MAHALLESİ’NDE YUKARI VE AŞAĞI MAHALLE SAKİNLERİNİN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI YAKLAŞIK 2 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA SICAK ASFALT ÇALIŞMASINI TAMAMLADI. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE YAKINLIĞI NEDENİYLE YOĞUN KULLANILAN YOL, ÇALIŞMALARIN ARDINDAN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLDİ.