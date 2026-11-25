Olayın gelişimi

Üsküdar Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında park halindeki tırın freni henüz belirlenemeyen bir nedenle boşaldı. Hareket eden araç, cadde üzerindeki bir gecekondunun bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdi.

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak bahçe duvarı ile tırda maddi hasar oluştu. Olayda söz konusu tırın plakası 43 FY 900 olarak kaydedildi.

Maddi hasar ve güvenlik önlemleri:

Bahçe duvarında ve tırda gözle görülür maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı.

Soruşturma ve inceleme:

Frenin neden boşaldığına ilişkin çalışmalar yetkililer tarafından başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor ve resmi açıklama bekleniyor.

ÜSKÜDAR'DA FRENİ BOŞALAN TIR GECEKONDUNUN BAHÇESİNE GİRDİ