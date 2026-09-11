Emniyet kemeri Kozan'da refüje çarpan otomobilde sürücüyü kurtardı

Adana-Kozan çevre yolunda kaza

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarpan otomobil yan yattı. Olayda, sürücü Ercan Demiryürek yara almadan kurtuldu. Kaza, Adana’dan Kozan istikametine seyir halindeki 80 ADY 203 plakalı otomobilin refüje çarpmasıyla gerçekleşti.

sürücünün ifadesi ve emniyet kemerinin önemi:

Demiryürek, olay yerinde yaptığı açıklamada durumu şöyle anlattı: "Adana’dan geliyordum. Düğün trafiğine bakarken önümde ışıklandırma gibi bir şey oldu, kaydı. Refüje çarptım, araç yan yatıp takla attı. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum. Emniyet kemeri olmasaydı çok tehlikeli olacaktı." Bu ifade, kazada emniyet kemeri takmanın sürücünün yara almadan kurtulmasında belirleyici olduğunu vurguluyor.

vatandaş müdahalesi ve soruşturma:

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, refüjde yan duran otomobilin başka bir kazaya yol açmaması için el birliğiyle araçı düzelterek güvenli bir alana çekti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı; yetkililer sürücünün ifadesine başvurdu ve olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Yerel güvenlik birimleri, benzer kazaların önlenmesi için sürücüleri hız, dikkat ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıyor. Bu olay, emniyet kemerinin hayati rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇARPIP YAN YATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI. REFÜJDE YAN DURAN OTOMOBİLİ İSE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİYLE DÜZELTEREK GÜVENLİ ALANA ÇEKTİ.