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Emniyet müdürü Çağlar Akasyaaltı uygulama noktasında inceleme yaptı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Akasyaaltı uygulama noktasında polis ekiplerini denetledi; çalışmalar ve vatandaş güvenliği yerinde değerlendirildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Emniyet müdürü Çağlar Akasyaaltı uygulama noktasında inceleme yaptı

Saha denetimi:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Akasyaaltı Uygulama Noktası'nda gerçekleştirilen denetimi yerinde yürüttü. Denetimde amaç, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayan uygulama pratiklerinin etkinliğini gözlemlemek olarak açıklandı.

Ekiplerle birebir değerlendirme:

Çağlar, uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri ile bir araya gelerek yürütülen kontroller hakkında bilgi aldı. Görevli personelden alınan bilgiler doğrultusunda uygulama usulleri ve koordinasyon süreçleri hakkında notlar tutuldu.

Uygulama faaliyetlerinin odak noktaları:

Ziyaret sırasında, nokta güvenliği, kontrol prosedürleri ve vatandaşla iletişim gibi hususlar değerlendirildi. Yetkililer, uygulama noktalarının hem emniyet hem de halk güvenliği açısından önemine vurgu yaptı ve çalışmaların sürekliliğinin altını çizdi.

Denetim, Bilecik genelindeki emniyet teşkilatının sahadaki uygulamaları yerinde inceleme yaklaşımının bir parçası olarak kayda geçti. Çalışmaların etkinliği ve vatandaş memnuniyeti yönünden takiplerin süreceği bildirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇAĞLAR’DAN UYGULAMA NOKTASINA DENETİM

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇAĞLAR’DAN UYGULAMA NOKTASINA DENETİM

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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