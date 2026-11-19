Emniyet müdürü Cihan Dalkılıç'ın huzurevi ziyareti

İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli ilçesindeki İzmirlioğlu Huzurevi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarete Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çağdaş Toraman da eşlik etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Dalkılıç ve Toraman huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onlara çiçek verdi ve bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerinin hal ve hatırları soruldu.

programın sonu:

Huzurevi sakinleriyle yapılan görüşmelerin ardından program sona erdi.

ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ CİHAN DALKILIÇ, İZMİRLİOĞLU HUZUREVİ'Nİ ZİYARET EDEREK BURADA KALAN YAŞLILARLA SOHBET ETTİ.