Hakan Fidan: kıbrıs türkünün haklarını savunuyor, bölgesel istikrara öncelik veriyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda Türkiye'nin dış politika önceliklerini, bölgesel girişimlerini ve bakanlığın 2027 bütçe teklifini kamuoyuyla paylaştı. Sunum, bakanlığın hem bölgesel istikrar hem de uluslararası temsilde etkinliğini artırma çabalarını ayrıntılı olarak ortaya koydu.

Filistin, diplomasi ve hedefler

Fidan, Türkiye'nin Filistin meselesini yıl boyunca dış politikanın öncelikli gündemlerinden biri olarak gördüğünü vurguladı. Gazze'de insani krizin önlenmesi, soykırım iddialarının durdurulması ve yeniden inşa süreçlerine öncülük ettiklerini belirten bakan, Batı Şeria'daki yerleşimci eylemler ve Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlara karşı bölgesel ve uluslararası işbirliklerinin sürdüğünü ifade etti. Fidan, Türkiye'nin nihai stratejik hedefini net biçimde şöyle özetledi: başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması ve bu hedefe ulaşana dek Filistin halkının haklarını savunmaya devam edileceği.

Suriye, SDG entegrasyonu ve toplumsal barış

Bakan, Suriye'de devlet otoritesinin ülke genelinde hakim kılınmasının Türkiye'nin milli menfaatleri açısından önem taşıdığını belirterek Suriye Hükümeti'ni, SDG'nin entegrasyon sürecinin başarılı biçimde tamamlanmasına destek vermeye teşvik ettiklerini söyledi. Fidan, halk meclisi seçim sürecinin tamamlanmasının ve yasama faaliyetlerine başlanmasının olumlu adımlar olduğuna işaret etti ve ülkede Türkmenler dahil tüm kesimlerin eşit vatandaşlık temelinde temsil edilmesini desteklediklerini vurguladı.

Ilımlı normalleşme ve Irak işbirliği

Irak ile ilişkilerin enerji, ulaştırma ve su altyapısı başta olmak üzere geliştirilmesine öncelik verildiğini söyleyen Fidan, Cumhurbaşkanı'nın 2024'teki ziyaretiyle artan işbirliğini ilerletme niyetini teyit etti. Başbakan Zeydi'nin 28 Temmuz ziyaretinde imzalanan anlaşmalar doğrultusunda projelere hız verileceği kaydedildi. Ayrıca Fidan, 'Sincar'daki PKK mevcudiyetinin tasfiyesine yönelik Irak Hükümeti'nin adımlarından memnuniyet duyuyoruz' ifadesini kullandı ve bu adımlarla paralel olarak Başika'daki faaliyetlerin kademeli sona erdirilmesi konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Irak'taki Türkmenlere desteğin süreceği de vurgulandı.

Güney Kafkasya ve iki devlet ilişkileri

Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için yürütülen çabaların sürdüğünü söyleyen Fidan, Ermenistan ile normalleşme sürecindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Türkiye'nin Azerbaycan ile olan stratejik ortaklığının bölgedeki barışa katkı sağladığını vurgulayan bakan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanmasının bölgenin 'istikrar ve refah vizyonu'na dönüşmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz politikası

Fidan, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog odaklı bir politika izlediklerini, Şubat 2026'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını hatırlattı. Ancak milli menfaatlere ve Batı Trakya ile Oniki Adalar'daki soydaşların haklarına zarar veren adımlara karşı kararlı duruşun süreceğini bildirdi. Kıbrıs konusunda ise bakan, Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini vurgulayarak 'Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunuyoruz' dedi.

AB, Kanada, ABD ilişkileri ve uluslararası girişimler

Fidan, Avrupa Birliği ile ilişkilerde önceliklerin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, 'Made in EU' girişimine dahil olma, vize serbestisi diyaloglarının hızlandırılması ve AB güvenlik mekanizmalarının NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olması olduğunu açıkladı. Ayrıca Kanada ile ilişkilerin 'Stratejik Ortaklık' seviyesine yükseltildiğini ve Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanacağı bildirildi. ABD ile ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasındaki diyalogdan güç alarak sürdüğüne değinildi.

Uluslararası örgütlerde temsil ve adaylıklar

Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardaki etkisini artırma çabaları kapsamında AGİT Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu BM Genel Sekreterliği görevine aday gösterildiğini ve Mehdi Eker'in FAO Genel Direktörlüğü için adaylık ilan edildiğini Fidan paylaştı. Bu adayların kampanyalarına destek sağlanmaya devam edeceği belirtildi.

Bütçe, şeffaflık ve harcama verileri

Bakanlık bütçesinin tasarruf tedbirleri doğrultusunda kullanıldığını ifade eden Fidan, 2025'te tahsis edilen 40,2 milyar lira ödeneğin 36,9 milyar lirasının harcandığını ve bütçe gerçekleşme oranının %91,7 olduğunu açıkladı. 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle bakanlığa ayrılması öngörülen ödeneğin 64,4 milyar lira olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca AB Başkanlığı için 18 milyar lira, Türk Akreditasyon Kurumu için 636 milyon lira ve Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla kullanılmak üzere 16,8 milyar lira tutarındaki ödeneklerin komisyona sunulduğu ifade edildi. Fidan, 2025 Sayıştay Denetim Raporu'nun bakanlıkla ilgili kısmında mali rapor ve tablolarda denetim bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Vize, seyrüsefer ve küresel bağlantısallık

Schengen vize sorunlarının yakından takip edildiğini belirten Fidan, kademeli vize uygulaması sayesinde çok girişli vizelere hızlandırılmış prosedür ile erişimin kolaylaştırıldığını ve başvuru süreçlerini sadeleştirmek üzere Schengen temsilcilikleriyle bir çalışma grubu kurulduğunu aktardı. Enerji güvenliği ve uluslararası bağlantısallığın korunması bağlamında Türkiye'nin G20 bünyesinde seyrüsefer güvenliğine yönelik girişimler başlattığını ve Orta Koridor gibi uluslararası bağlantı hatlarının kesintisiz sürmesi için çalıştığını söyledi.

Sunumun ardından komisyon başkanı ve üyelerle devam eden oturumda milletvekillerinin görüşleri alındı; Fidan, dış politikanın çok boyutlu doğasının ve TBMM desteğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Bakan Fidan: "Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunuyoruz"