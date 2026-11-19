protokol töreni ve taraflar

Odunpazarı Belediyesi ile Türk Kızılay arasında, kullanılmış kıyafetlerin toplanması ve yeniden değerlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü, Belediye Başkanı Kazım Kurtun makamında gerçekleştirilen bir imza töreniyle hayata geçirildi. Törene Kızılay Lojistik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Davut Karacan, Kızılay Tekstil Operasyonları Türkiye Müdürü Hakan Sarı ve Kızılay Eskişehir İl Merkezi Başkanı Egemen Temizsoy katıldı.

ilçede bağış kutuları ve toplama süreci:

Protokol kapsamında Türk Kızılay, Odunpazarı sınırları içinde uygun noktalara kıyafet bağış kutuları yerleştirecek. Vatandaşlar kullanmadıkları kıyafetleri bu kutulara bırakarak geri kazanım zincirine katkıda bulunacak; toplanan ürünler Kızılay tarafından ayrıştırılıp değerlendirilecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Belediye tarafından daha önce profesyonel firmalara verilen ikinci el kıyafet toplama hizmetinin, belediye meclis kararıyla bedelsiz olarak Kızılay'a devredilmesi protokolün önemli bir maddesini oluşturuyor. Başkan Kazım Kurt, bu karar ve iş birliği için belediye meclisine ve Kızılay'a teşekkür etti ve ortak çalışmanın devam edeceğini belirtti.

sosyal dayanışma: dağıtım ve hedefler

Protokolün sosyal boyutunda, Kızılay Eskişehir İl Merkezi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren Kızılay Sevgi Butik aracılığıyla her ay 10 ihtiyaç sahibine giyim desteği sağlanacak. Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların listelerini her ayın sonunda Kızılay'a iletecek ve böylece belediyenin sosyal destek uygulamaları ile Kızılay'ın dayanışma faaliyetleri eş zamanlı yürütülecek.

Kızılay Eskişehir İl Merkezi Başkanı Egemen Temizsoy, Kızılay Lojistik'in ikinci el kıyafet toplama görevini üstleneceğini ve toplanan malzemelerin doğru yerlere ulaştırılacağını vurgulayarak, uygulamanın öncelikle Odunpazarı'nda başlayıp zamanla tüm Eskişehir'e yayılmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu iş birliği, Odunpazarı Belediyesi'nin çevreye duyarlı uygulamalarını sosyal belediyecilik anlayışıyla birleştiriyor; kullanılmayan kıyafetlerin geri kazanımını sağlarken aynı zamanda toplum içindeki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Protokolün hayata geçirilmesiyle hem tekstil atıklarının azaltılması hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli destek sağlanması bekleniyor.

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT'UN MAKAMINDA DÜZENLENEN İMZA TÖRENİYLE HAYATA GEÇİRİLEN İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA, İLÇE GENELİNDE KIYAFET BAĞIŞ KUTULARI OLUŞTURULACAK, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DA HER AY GİYİM DESTEĞİ SAĞLANACAK.