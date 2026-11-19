Kafkametler faciasında kaybedilen 12 denizci Ereğli'de anıldı

Kdz. Ereğli'de üç yıl önce meydana gelen fırtınada askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler isimli gemide yaşamını yitiren 12 denizci, facianın üçüncü yılında ilçedeki anıtta düzenlenen törenle anıldı. Anıt, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından geçen yıl yaptırılmıştı.

Törenin ayrıntıları:

Tören, anıt önünde saygı duruşu ile başladı; ardından İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar anıtın önüne karanfiller bırakarak denizcileri andı. Törene katılan aileler ve yakınları duygusal anlar yaşadı; program yapılan duaların ardından helva ikramı ile son buldu.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık: Bugün 19 Kasım 2023 tarihinde yaşadığımız büyük felakette Kafkametler Gemisi’yle birlikte Karadeniz’in derinliklerinde kaybettiğimiz 12 denizcimizi anmak ve dualarla birlikte yad etmek için bir araya geldik. Aradan geçen zamana rağmen o sabah yaşadığımız felaketi ve yitirdiğimiz canları unutmadık. Unutmayacağız. O gün yalnızca bir gemi batmadı. 12 insanımızın hayatı, 12 ailenin hayalleri yarım kaldı.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz: 12 denizcinin Kafkametler Gemisi’nde Karadeniz’de hayatını kaybettiğine vurgu yaptı. Doğum gibi hiç şüphesiz ölüm de haktır. Ve insanın kaderidir. İlahi takdire bir şey diyemiyoruz. Bunda bizi kedere gark eden daha çok üzüntüye boğan hadise hiç şüphesiz 7 kahraman denizcimizin naaşına ulaşılamamış olmamız. Eğer onların da naaşları bulunmuş olsaydı, bunu çok arzu eder çok murad ederdik. Aileleri mezarlarına arada gider Fatih okur, su döker, çiçek ekerlerdi. Bu durum bizi işin doğrusu derinden yaralıyor. Allah bir daha bu tür acıları yaşatmasın diyorum. Tüm şehitlerimize, denizcilerimize Rabbimden rahmet diliyorum.

Kaybedilenlerin isimleri:

Kaptan Cemal Turan, 2. Kaptan Hıfzı Turhan, Baş Makinist Veli Özel, 2. Makinist Göksel Özel, Usta Makinist Cüneyt Aygen, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Usta Gemici Satılmış Uslu, Usta Gemici İsmail Kaptan, Gemici Mustafa Nacar, Güverte Sorumlusu Tamer Özer, Yağcı Ömer Hebip ve Aşçı Metin Usta.

Tören, yakınların ve yetkililerin katılımıyla gerçekleşirken anıt ve düzenlenen anma etkinlikleri, bölgede yaşanan kaybın yıl dönümünde acılarını yeniden hatırlattı ve kaybedilenlerin anısının yaşatılacağı mesajını yeniden pekiştirdi.

KAFKAMETLER GEMİSİ'NDE HAYATINI KAYBEDEN 12 DENİZCİ İÇİN KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN GEÇEN YIL YAPTIRILAN ANITTA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.