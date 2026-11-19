yüksekova’da kar etkisini artırdı:
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla süren yağışlar gece saatlerinde ilçe merkezine de ulaşmaya başladı. Sabah saatlerine doğru şiddetini artıran kar, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüyerek bölgeye kış görünümü kazandırdı.
ekipler teyakkuzda:
Ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek amacıyla karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde ve yüksek kesimlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Ekipler, aksiyon gerektiren durumlarda hızlı müdahale için tedbirlerini sürdürüyor.
meteorolojiden soğuk uyarısı:
Meteoroloji yetkilileri, bölgede soğuk havanın etkisini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi. Yetkililer gözlem altında tutulan hava koşullarına karşı dikkatli olunmasını ve güncel duyuruların takip edilmesini önerdi.
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ.
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