köyün yeni haritası:

Aksaray merkeze bağlı Yuva köyü, 1970'li yıllarda başlayan iş ve yaşam arayışıyla büyük ölçüde yurt dışına göç etti. Toplam 800 hanesi ve gurbetçilerle birlikte yaklaşık 7 bin nüfusu bulunan köyde bugün fiilen yaşayanların sayısı yaklaşık 500-600 civarında. Bu durum, köyün sosyal ve ekonomik dokusunu belirgin şekilde değiştirdi.

göçün başlangıcı ve yayılma biçimi:

Yuva'nın İngiltere serüveni 1970'lerde, geçim sıkıntısı ve iş bulamama nedeniyle yaklaşık 15 kişinin kaçak yollarla İngiltere'ye gitmesiyle başladı. Orada iş bulan köylüler zamanla yakınlarını çağırdı; kimi turist, kimi işçi statüsüyle gidenler yerleşim kurdu. Bu zincirleme süreç, yıllar içinde köyden kitlesel göçe dönüştü ve pek çok aile tamamıyla İngiltere'ye taşındı.

köy yaşamı, yaz ziyaretleri ve yerel gözlemler:

Köyde bakkal işleten Ayşe Karapınar (54) ve gençlerden Seher Sağlam (24) gibi isimler, yaz aylarında gelen gurbetçilerin köyü canlandırdığını aktarıyor. Gurbetçiler genellikle Temmuz-Ağustos aylarında 1-2 aylık izinlerle köye dönüyor; bu dönemlerde köydeki sakinlik yerini hareketliliğe bırakıyor. Köy muhtarı Arif Çalak (45) ise nüfus dağılımını şöyle özetliyor: köyün yüzde 80'inin yurt dışında olduğu, yaz aylarında nüfusun 5-6 binlere çıktığı ve burada kalıcı yaşamın azaldığı.

Köy sakinlerinden Akif Çalak (61) ve Ramazan Çalak (56) gibi isimler de çocuklarının ve akrabalarının ağırlıklı olarak İngiltere'de bulunduğunu, bazı akrabaların Almanya ve Hollanda'da olduğunu belirtiyor. 93 yaşındaki Cuma Okudan ise köyün neredeyse tüm akrabalarının yurt dışında olduğunu ifade ediyor.

Kısacası Yuva köyü, coğrafi yerini korurken nüfusunun büyük bölümünü uzun yıllar önce İngiltere'ye taşıdı; geride kalan küçük nüfus ve yaz aylarındaki dönüşler köyün güncel ritmini oluşturmaya devam ediyor.

Aksaray'ın 7 bin nüfuslu Yuva köyü İngiltere'ye taşındı