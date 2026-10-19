Dolar 49,5364 +0,06%
Euro 55,5588 -0,16%
Bist 11.616,79 -0,90%
Altın Gram 6.672,65 +0,21%
EUR/USD 1,1211 -0,29%
Brent Petrol 108,52 -1,22%
--°

Emniyet şeridinde tehlikeli sollama araç kamerasına takıldı

Sapanca'da 54 BY 690 plakalı Hyundai sürücü emniyet şeridini kullanıp sinyal vermeden sollama yaparak iki aracın arasına daldı; manevralar kamerada.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Emniyet şeridinde tehlikeli sollama araç kamerasına takıldı

olayın görüntüleri:

Sapanca ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde kaydedilen görüntülerde, 54 BY 690 plakalı Hyundai marka otomobilin emniyet şeridinden hızla ilerlediği ve iki aracın arasına girdiği görülüyor.

sürücünün tehlikeli manevraları:

Kayıtlarda sürücünün sinyal vermeden sollama yaptığı ve önündeki aracı sıkıştırdığı açıkça belli oluyor. Emniyet şeridinden ilerleyip araçların arasına dalma davranışı, diğer sürücülerin manevra alanını kısıtlayarak olası bir kazaya davetiye çıkardı.

güvenlik ve farkındalık:

Görüntüler, emniyet şeridi kullanımına ve sinyal vermenin önemine dair çarpıcı bir örnek sunuyor. Benzer durumların önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması gerektiği dikkat çekiyor.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANARAK İLERLEYEN VE SİNYAL VERMEDEN SOLLAMA...

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANARAK İLERLEYEN VE SİNYAL VERMEDEN SOLLAMA YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI. SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ MANEVRALARI ARAÇ KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayazağa'da sel sırasında araçların üst üste bindiği anlar kamerada
images

Akran tartışmasına aile karıştı: üç kardeş bir çocuğu darp etti
images

Eskişehir itfaiyesi dar aralıklarda sıkışan iki dostu kurtardı
images

İstanbul valisi: konser sonrası iki ölü uyuşturucudan kaynaklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dusart'la yeni rota: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda taze başlangıç

Zayıflama iğneleri birkaç kilo için çözüm olmamalı, hekim gözetimi şart

Ayazağa'da sel sırasında araçların üst üste bindiği anlar kamerada

Kardeşlik notaları Karabük sahnesinde yankılandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi