Emniyet şeridinde tehlikeli sollama araç kamerasına takıldı

olayın görüntüleri:

Sapanca ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde kaydedilen görüntülerde, 54 BY 690 plakalı Hyundai marka otomobilin emniyet şeridinden hızla ilerlediği ve iki aracın arasına girdiği görülüyor.

sürücünün tehlikeli manevraları:

Kayıtlarda sürücünün sinyal vermeden sollama yaptığı ve önündeki aracı sıkıştırdığı açıkça belli oluyor. Emniyet şeridinden ilerleyip araçların arasına dalma davranışı, diğer sürücülerin manevra alanını kısıtlayarak olası bir kazaya davetiye çıkardı.

güvenlik ve farkındalık:

Görüntüler, emniyet şeridi kullanımına ve sinyal vermenin önemine dair çarpıcı bir örnek sunuyor. Benzer durumların önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması gerektiği dikkat çekiyor.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANARAK İLERLEYEN VE SİNYAL VERMEDEN SOLLAMA YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI. SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ MANEVRALARI ARAÇ KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.