Emniyetin voleybol başarısı: bölge şampiyonu Erzurum ekibi İzmir yolunda

turnuva ve sonuçlar:

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Erzurum'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol Bölge Şampiyonası tamamlandı. Turnuvada Erzurum'u temsil eden Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, grup maçlarından itibaren gösterdiği düzenli performansla finale yükseldi.

final müsabakası:

Finalde Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ile karşılaşan emniyet takımı, rakibini mağlup ederek bölge birinciliğine ulaştı. Alınan bu sonuç, takımın Doğu Anadolu Bölgesi'nden Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanmasıyla taçlandı.

Türkiye şampiyonası hedefi:

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, erkek voleybol takımı 17-23 Kasım 2026 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Doğu Anadolu Bölgesi'ni temsil edecek. Kurum, bölge birincisi olan takımı tebrik ederek İzmir'deki müsabakalarda başarılar diledi.

Turnuvanın ev sahibi olarak Erzurum'da gerçekleştirilmesi, yerel kamu kurumları arasında sportif rekabeti güçlendirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün elde ettiği birincilik, kurum sporunun sahadaki somut karşılığı olarak değerlendiriliyor ve takımın önümüzdeki dönem maçlarına hazırlığı yakından takip edilecek.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 4. KAMU SPOR OYUNLARI VOLEYBOL BÖLGE ŞAMPİYONASI FİNALİNDE MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAKIMINI MAĞLUP EDEREK BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU.