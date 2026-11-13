Kayseri kadın fk galatasaray deplasmanına özgüvenle gidiyor

Kayseri Kadın FK galatasaray deplasmanına hazırlanıyor:

Kayseri Kadın FK, Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Sümer Stadı’nda Teknik Direktör Enes Karakaya yönetiminde süren hazırlıklarda takımın son dönemdeki yükselen grafiği dikkat çekiyor. Son 3 maçtır mağlup olmayan ekip, deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

Karakaya'nın değerlendirmesi:

Antrenman sonrası konuşan Enes Karakaya, takımın geç kurulduğunu ve vize sorunları nedeniyle sezona eksik başladıklarını vurguladı: "Şu anda son 3 maçtır mağlup olmayan bir takım var. Takım çok geç toplandı. Vize probleminden dolayı takım maç haftası geldi. 7 ve 8. haftayı bekleyelim demiştik. Çünkü fiziksel olarak hazır değildik."

Karakaya, hem teknik hem taktik hem de fiziksel açıdan takımın artık hazır olduğunu belirterek, "Şu anda teknik, taktik anlamda, fiziksel anlamda takım yüzde 100’üne ulaştı. Son 3 maçtır da mağlubiyet yok. 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Şu anda da Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Son taktik antrenmanımız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray’ın kadrosunda çok sayıda milli takım oyuncusu bulunduğuna dikkat çekti ve oyuna saygı temelinde yaklaştıklarını aktardı: "Biz onlara saygı duyuyoruz ama saygı duyduğumuz kadar da saygı bekliyoruz. Öyle de olacaktır. Oyuncularımdan ve çalışmalarından çok memnunum. Motivasyon çok iyi. Motivasyonu skorlar da etkiliyor. Şu anda her şey yolunda gidiyor. İnşallah Galatasaray maçından da puan ya da puanlar alırsak milli araya daha mutlu gireceğiz inşallah."

Forvetten özgüven vurgusu:

Takımın forvet oyuncusu Laurie Ann Moise ise son dönemde gol atmanın özgüvenlerini artırdığını söyledi. Moise, "Gol atmak bize çok öz güven getiriyor. Galatasaray çok büyük bir takım ama bizim de defans hattımız çok güçlü. Biz de çok iyi bir takımız. Onlar gol atabilir ama biz de golleri savunuruz ve attırmayız." diye konuştu.

Moise, bireysel hedefler yerine takım performansına odaklandığını belirterek, "Forvet oynuyorum. O yüzden her forvet için gol atmak çok önemli bir şey ama daha çok performansımıza bakıyorum. Gollere odaklanırsam performansım iyi olmaz. O yüzden performansım iyi oldukça gollerim de gelir. Ben gol atmaya hep aç oluyorum ama benim için en önemlisi takım performansı." ifadelerini kullandı.

Kayseri Kadın FK, Galatasaray karşılaşmasına yarın saat 13.00'te başlayacak maçı kazanma veya puan alma hedefiyle çıkacak.

KAYSERİ KADIN FK, KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ'NİN 11. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GALATASARAY MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.