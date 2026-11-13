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Öğretmenler günü coşkusunu sahaya taşıdı: Tavşanlı voleybol turnuvası sona erdi

Tavşanlı'da öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası finalle sona erdi; şampiyon 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi oldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Öğretmenler günü coşkusunu sahaya taşıdı: Tavşanlı voleybol turnuvası sona erdi

Turnuvanın finali:

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Tavşanlı Gençlik Spor Müdürlüğü kapalı salonunda gerçekleştirilen öğretmenler arası voleybol turnuvası final maçlarıyla tamamlandı. Organizasyon, öğretmenlerin sporla bir araya geldiği, dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı bir atmosfer sundu ve seyircilerden yoğun ilgi gördü.

Mücadele ve atmosfer:

Turnuva boyunca takımlar sahada kıyasıya mücadele ederken, karşılaşmalar renkli görüntülere sahne oldu. Öğretmenlerin istekli performansı ve takım ruhu, etkinliğin amaçlarından biri olan mesleki dayanışmayı güçlendirdi. Final maçlarındaki çekişme ve seyirci desteği organizasyona ayrı bir heyecan kattı.

Dereceler ve ödüller:

Turnuva sonunda şampiyonluğa Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ulaştı. Turnuvanın ikincisi Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu olurken, üçüncülük kürsüsüne Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü takımı çıktı. Derecik İlkokulu ve Şehit Hasan Büber Ortaokulu ise turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaya katılan tüm takımları ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarının, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek resmi programda takdim edileceği bildirildi. Organizasyon, katılımcıların ve taraftarların hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

TAVŞANLI’DA 24 KASIM VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ

TAVŞANLI’DA 24 KASIM VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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