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emre belözoğlu: son dakikanın gençler için değeri

Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig 5. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yendikleri maçta son dakikadaki galibiyetin genç oyuncular için değerli bir tecrübe olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

emre belözoğlu: son dakikanın gençler için değeri

Kasımpaşa'da maç sonrası değerlendirme

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Belözoğlu, maçın kırılma anlarına dikkat çekerek oyunun detaylarda beslendiğini vurguladı.

Teknik adam, maçla ilgili olarak 'Futbol, anları çok doğru oynamanız gereken, çok o anlarda doğru işler yapmanız gereken bir oyun' ifadelerini kullandı ve son dakikada gelen galibiyetin özellikle genç oyuncular için taşıdığı değeri öne çıkardı.

oyunun ritmi ve ikinci yarı:

Belözoğlu, ilk yarıda Gençlerbirliği'nin oyunun momentumunu ellerinde tuttuğunu belirtti. 'Çok pozisyon mu verdik? Vermedik ama oyunun momentumunun onlardan yana olduğunu düşünüyorum' diye konuştu. İkinci yarının başında ekip olarak 10-15 dakikalık bir kayıp yaşadıklarını, bu sürede rakibin pozisyona girdiğini söyledi.

Teknik direktör, maçın geri kalanında oyuncularının karakter gösterdiğini, oyunu tekrar kendi lehlerine çevirdiklerini ve son dakikada alınan galibiyetin bunun bir sonucu olduğunu ifade etti.

genç oyunculara kazandırdığı tecrübe:

Belözoğlu, bu sezon genç ve deneyimi sınırlı oyuncularla yola çıktıklarını anımsatarak onların performansından umutlu olduğunu dile getirdi. 'Genç, çok gerçekten bu oyunda daha tecrübe edinmesi gereken süreleri olan oyuncularla bu yola çıktık bu sene başında. Mükemmel bir iş çıkarıyorlar' sözleriyle takımdaki dinamizme dikkat çekti.

Teknik adam, galibiyet ya da mağlubiyet fark etmeksizin bu tür maçların oyunculara tecrübe kazandıracağını, hayatlarına bu deneyimi ekleyeceklerini vurguladı. Emre Belözoğlu ayrıca oyuncularına teşekkür ederek Gençlerbirliği ve Metin Hoca'ya gelecek maçlarda başarı diledi.

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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