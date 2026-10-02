En azından bir mezarı oldu: Kıbrıs dönüşü batan gemide evladını toprağa veren annenin çağrısı

Olayın seyrinde:

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Biçer ailesi, tatil dönüşü yaşadıkları gemi faciasıyla sarsıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye'ye dönmek üzereyken batan gemide aile fertlerinden anne Ayten Biçer, baba Hayri Biçer ve bir çocuk sağ olarak kurtulurken, 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ile 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer kayboldu.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından Mehmet Asaf’ın cansız bedenine ulaşıldı; Reyhanlı’da kılınan cenaze namazının ardından çocuk toprağa verildi. Aile, diğer kayıpların bulunması için çalışmalardan vazgeçilmemesini ve sorumluların hesap vermesini istiyor.

Acılı ailenin sözleri:

Oğlunun bulunmasına ilişkin duygularını dile getiren Ayten Biçer, "Bizi aradılar ve Mehmet’in bulunduğunu söylediler. Cenazeye sevinir duruma geldik. ‘Çok şükür’ dedik, en azından bir mezarı oldu" diyerek hem teselli hem de derin bir acı yaşadıklarını anlattı. Anne, tüm kayıplar için çaba gösterdiğini, kalbinin arama çalışmalarına bağlı olduğunu söyledi: "Bizim çocuğumuz bulunmuş olsa bile diğer ailelerin yanındayım."

Ayten Biçer, mahkeme sürecine katılmak istediğini ve koşullar elverirse hafta içinde bölgeye gitmeye çalışacağını belirtti. Ayrıca bulunamayan kızının ve diğer kayıpların da çıkacağına dair umutlu olduklarını ifade etti.

Aile talepleri ve beklentiler:

Hayri Biçer ise olayda sorumluluğu olan herkesin ceza almasını talep etti. "Oğlum bulundu, dün defnettik ve kızımızı da inşallah buluruz" diyen baba, yetkililerin aileleri yalnız bırakmadığını gördüklerini, ancak adaletin sağlanmasını istediklerini vurguladı. Aile, arama çalışmalarının devam etmesini ve batık geminin bölgeden çekilmemesini özellikle talep ediyor.

Biçer ailesi, ülkeye döndüklerinde çocukları yanlarında olmadığını, birkaç gün sonra gelen haberle yeniden umutlandıklarını söyledi. Hem anne hem baba, yaşadıkları acının herkese örnek olması ve benzer olayların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtiyor; aynı zamanda kayıp yakınlarının yanında olduklarını yinelediler.

Özetle, Reyhanlılı aile hem kaybettikleri evladın cenazesini toprağa verirken hem de sağ kalan ve kayıp evlatları için yetkililerden arama çalışmalarının sürdürülmesini ve adli süreçlerin takip edilmesini talep ediyor. Aile umudunu koruyor ve diğer kayıpların bulunması için çalışmalara devam edilmesini istiyor.

ACILI ANNE AYTEN BİÇER VE BABA HAYRİ BİÇER, YAŞADIKLARINI ANLATARAK ARAMA ÇALIŞMALARININ DEVAM ETMESİNİ İSTEDİLER.