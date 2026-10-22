Endonezya dumanla mücadelede sokağa döküldü: polis müdahalesi tartışma yarattı

Endonezya'da halk yangınlara tepki gösterdi:

Endonezya'da, orman yangınlarının yol açtığı zehirli duman nedeniyle binlerce kişi birçok kentte sokaklara çıkarak yetkililerin yetersiz müdahalesini protesto etti. Göstericiler, hükümetten yangınların önlenmesi ve kontrol altına alınması için daha kapsamlı adımlar atmasını, hatta ulusal acil durum ilan edilmesini talep etti. Bazı noktalarda güvenlik güçleri ve polis, gösterilere müdahale etti; müdahalenin boyutu ve gerekçesi tartışma konusu oldu.

yangınların yayılımı ve bölgesel etkileri:

Yangınlar Temmuz ayından bu yana özellikle Borneo ve Sumatra adalarında yoğunlaştı ve kontrol altına alınmakta zorlanılıyor. Açığa çıkan duman, Singapur, Malezya, Brunei ve Timor-Leste'nin yanı sıra Filipinler ve Vietnam gibi bölge ülkelerinde de hava kalitesini düşürerek uzun süreli bir duman tabakası oluşturdu. Bu durum, sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve sınır ötesi sağlık sorunlarına da yol açtı.

sağlık etkileri ve toplumsal talepler:

Endonezya Sağlık Bakanlığı, yangınlarla bağlantılı olarak bugüne kadar en az 277 bin akut solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildiğini ve bunun içinde 60 bininin 5 yaş altı çocuk olduğunu bildirdi. Halk, sağlık etkilerinin geniş kapsamı ve özellikle çocuklar üzerindeki risk nedeniyle daha acil ve koordineli bir hükümet müdahalesi talep ediyor. Protestocular, yangınlara müdahale kapasitesinin artırılması, etkilenen bölgelere sağlık yardımı ve uzun vadeli orman yönetimi politikalarının uygulanmasını vurguluyor.

Uzun süredir devam eden yangınların söndürülememesi, toplumda öfke ve endişeyi artırırken, olayların nasıl çözüleceği ve güvenlik güçlerinin gösterilere yaklaşımı ülke içinde daha geniş tartışmalara yol açıyor.

Endonezya'da orman yangınlarının yol açtığı zehirli dumana karşı yeterli müdahale edilmediği gerekçesiyle düzenlenen protestolara polis müdahale etti.