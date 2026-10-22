Eski TFF başkan vekili Lütfi Arıboğan için iddianame: 2-5 yıl hapis talebi

Olayın özeti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin spor camiasına yönelik yürüttüğü ve kamuoyunda 'futbolda şike soruşturması' olarak bilinen inceleme tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturmanın kapsamı ve ilgili isimler

Savcılık açıklamasında, spor camiasından birçok kişinin hedef alındığı, bazı eski kamu görevlilerince usulsüz soruşturma ve kovuşturmalar yürütüldüğü değerlendirildi. Aynı soruşturma kapsamında yer alan Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Mahkemeye sevk ve yargılama süreci

Hazırlanan iddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, Lütfi Arıboğan'ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacağı belirtildi.

Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında iddianame hazırlandı: 5 yıla kadar hapsi istendi