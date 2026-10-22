Alaşehir'de su verimliliğini hedefleyen 25 milyon avroluk üretim tesisi açıldı

Alaşehir'de yeni üretim tesisi faaliyete geçti:

Molecor Türkiye tarafından Alaşehir'de kurulan üretim tesisi törenle açıldı. Yaklaşık 25 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen proje, toplam 12 bin 500 metrekarelik alanda ileri O-PVC teknolojisiyle TOM O-PVC boru üretimi yapacak. Açılışa Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Molecor Kurucu Ortağı ve CEO'su Ignacio Muoz de Juan, Molecor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Attaroğlu, Molecor Türkiye CEO'su Fuat Attaroğlu, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ürün çeşidi ve kullanım alanları:

Tesis, DN 90'dan DN 800'e kadar çaptaki boruları, PN 12,5'ten PN 25'e kadar basınç sınıflarında üretecek. Üretilen boruların içme suyu iletim ve dağıtım şebekeleri, tarımsal sulama, pompalama ve diğer basınçlı su sistemlerinde kullanılması planlanıyor. Yatırımın hedefleri arasında ithalatın azaltılması, ihracat kapasitesinin artırılması ve altyapı projelerinde yerli çözümlerin yaygınlaştırılması yer alıyor.

Teknoloji ve tasarruf iddiası:

Molecor Türkiye CEO'su Fuat Attaroğlu açılışta, su iletim maliyetlerinin yalnızca borunun satın alma bedelinden ibaret olmadığını vurguladı ve enerji tüketimi, bakım-onarım ile su kayıplarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Attaroğlu, O-PVC teknolojisinin hidrolik avantaj sunduğunu belirterek projeye bağlı olarak yüzde 40'a varan hidrolik kapasite avantajı ve uygun şartlarda yüzde 35'e varan enerji tasarrufu potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi. Ayrıca boruların geniş iç akış alanı, pürüzsüz yüzeyi, darbe ve korozyon direnci ile sızdırmaz bağlantı özelliklerinin arıza riskleri ve su kayıplarını azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

Attaroğlu'nun sözleriyle, 'Biz yalnızca boru üretmiyoruz. Biz belediyelerimizin suyunu, enerjisini ve kaynaklarını daha iyi yönetmesine yardımcı olmak istiyoruz.' Bu yaklaşım, tesisin yalnızca üretim kapasitesi değil, aynı zamanda işletme maliyetleri ve sürdürülebilir su yönetimi hedefleriyle de ilişkilendirildiğini gösteriyor.

Ekonomik etkiler ve ihracat hedefleri:

Molecor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Attaroğlu, Türkiye'nin coğrafi konumunun Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına ulaşım açısından stratejik avantaj sunduğunu belirtti. Tesiste ilk etapta 44 kişiye doğrudan istihdam sağlandığı, bunun bir başlangıç olduğu ve yakın dönemde Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türk cumhuriyetlerine yönelik ihracat imkânlarının geliştirileceği vurgulandı. Attaroğlu, Türkiye'de geliştirilen teknolojinin uluslararası pazarlarda değer kazanmasının yeni ekonomik katma değer oluşturacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise bu yatırımın Türkiye'nin ekonomik öncelikleriyle örtüştüğünü belirterek yerli üretimin cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Dağlıoğlu ayrıca Türkiye'deki İspanyol yatırımlarına ilişkin rakamları paylaştı: İspanyol yatırımcıların toplam yatırım stokunun 15 milyar doların üzerinde olduğu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar'ı aştığı, Türkiye'de yaklaşık 785 İspanyol sermayeli şirket bulunduğu, bu şirketlerin geçen yıl Türkiye'den yaklaşık 2,4 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiği ve 50 binden fazla kişiye istihdam sağladığı kaydedildi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve davetliler üretim tesisini gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisin, yerli üretim, teknoloji transferi ve istihdam unsurlarıyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

KONUŞMALARIN ARDINDAN AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ. TÖRENE KATILAN DAVETLİLER DAHA SONRA ÜRETİM TESİSİNİ GEZEREK YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.