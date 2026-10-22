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Nilüfer'de kaçak yapı hamlesi: Yaylacık'ta iki depo yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde hukuki süreci tamamlanan biri bin 600 m2, diğeri 200 m2 olan iki kaçak depoyu yıktı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nilüfer'de kaçak yapı hamlesi: Yaylacık'ta iki depo yıkıldı

Nilüfer Belediyesi'nin yıkım çalışması

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesi kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde iki kaçak deponun yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler saha çalışmaları ve vatandaş ihbarlarını değerlendirdikten sonra harekete geçti.

Yıkımın boyutu ve sırayla yapılan müdahaleler:

Hukuki süreçleri tamamlanan yapıların sökümüne ilk olarak bin 600 metrekare büyüklüğündeki depo ile başlandı. Ardından, yaklaşık bir ay önce kaçak olduğu için yıkılan ve yeniden inşasına başlanan 200 metrekarelik iş yeri de ekipler tarafından tekrar kaldırıldı.

Koordinasyon ve güvenlik önlemleri:

Yıkım çalışmalarında polis, zabıta ve sağlık ekipleri hazır bulundu. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri sahada güvenlik önlemlerini alırken, uygulama sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, hukuki prosedürleri tamamlanan yapıların yıkımlarının, hem saha denetimleri hem de gelen ihbarlar doğrultusunda sürdüğünü belirtti. Nilüfer'de kaçak yapılarla mücadele çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.

BURSA&#039;DA İKİ KAÇAK DEPO YIKILDI

BURSA'DA İKİ KAÇAK DEPO YIKILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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