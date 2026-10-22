Personelle sahada değerlendirme: Mezitli'de hizmet koordinasyonuna vurgu

ziyaretin kapsamı:

Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, belediyenin ana hizmet binası ile Park ve Bahçeler ve Fen İşleri müdürlüklerinde görev yapan personelle bir araya geldi. Toplantıda, sahadaki uygulamalar, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlar ele alındı. Selağzı, personelin görüş ve önerilerini dinleyerek birimlerin ihtiyaç duyduğu desteğin belirlenmesine yönelik adımlar attı.

çalışan görüşleri ve değerlendirmeler:

Görüşmelerde, hizmetlerin aksamadan sürdürülmesinde birimler arası koordinasyonun önemi vurgulandı. Personel tarafından iletilen saha gözlemleri ve öneriler, yürütülen projelerin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmelere konu oldu. Toplantı sırasında yapılan değerlendirmeler, Mezitli'nin ihtiyaçlarına dönük çalışmaların ortak sorumluluk anlayışıyla yürütüldüğünü ortaya koydu.

takdir ve yönlendirme:

Başkan Vekili Selağzı, belediye çalışanlarının kent için sunduğu katkıyı öne çıkararak şunları söyledi: "Mezitli’mize sunduğumuz her hizmetin arkasında çalışma arkadaşlarımızın emeği var. Ana hizmet binamızdan sahadaki ekiplerimize kadar hepimiz aynı sorumluluğu paylaşıyoruz. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına zamanında yanıt vermek ve hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmek. Birlik ve beraberlik içinde, aynı azim ve özveriyle Mezitli’miz için çalışmaya devam edeceğiz." Ziyaretin sonunda Selağzı, tüm personele emekleri için teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi ve sahadaki çalışmaların kesintisiz devam etmesi için koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

MERSİN'İN MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TURGUT SELAĞZI, BELEDİYENİN FARKLI BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELLE BİR ARAYA GELEREK YÜRÜTÜLEN HİZMETLERİ VE PLANLANAN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.