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Tarım arazilerinin korunması gündemde: Erzurum toprak koruma kurulu toplandı

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen Kasım ayı Toprak Koruma Kurulu, tarım arazilerinin korunması ve arazi kullanım taleplerini ele aldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarım arazilerinin korunması gündemde: Erzurum toprak koruma kurulu toplandı

Toplantının ana gündemi:

Erzurum'da düzenlenen Kasım Ayı Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, ilin tarımsal üretim potansiyelinin korunması ve toprak kaynaklarının verimli değerlendirilmesine odaklandı. Toplantı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi ve arazi kullanımına ilişkin talepler ile mevcut koruma stratejileri masaya yatırıldı.

Katılımcılar ve süreç:

Toplantıya, kurul üyesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kurul üyeleri, gelen taleplerin ve önerilerin değerlendirilmesi sürecinde ilgili mevzuat çerçevesinde görüş bildirdi; karar alma aşamalarında mevzuat uyumu ve kurumsal koordinasyon ön plana çıktı.

Gündem maddeleri ve değerlendirmeler:

Gündemde, il genelindeki tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve arazi kullanımına dair taleplerin incelenmesi yer aldı. Maddeler, toplantıda detaylı biçimde ele alındı; kurul üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda konuların mevzuata uygunluğu esas alındı.

Toplantı, gündem maddelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde görüşülmesinin ardından, kurul üyelerinin değerlendirmeleriyle sona erdi. Karar ve değerlendirmelerin uygulanması için kurumlar arası takip ve iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi.

ERZURUM’DA TARIMSAL ÜRETİM POTANSİYELİNİN KORUNMASI VE TOPRAK KAYNAKLARININ VERİMLİ...

ERZURUM’DA TARIMSAL ÜRETİM POTANSİYELİNİN KORUNMASI VE TOPRAK KAYNAKLARININ VERİMLİ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA KASIM AYI TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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