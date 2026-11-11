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Pazarspor-Bulvarspor maçında gol sessizliği bozulmadı

TFF 3. Lig 11. haftasında Pazarspor ile Bulvarspor, ev sahibi Pazarspor'un baskısına rağmen skoru değiştiremeyip 0-0 berabere kaldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:28

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Pazarspor-Bulvarspor maçında gol sessizliği bozulmadı

Maç özeti:

TFF 3. Lig 11. haftasında oynanan mücadelede Pazarspor ile Bulvarspor karşılaşması golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma boyunca iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamayarak sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Maç sonucu, sezonun bu döneminde her iki takımın da hücumdaki etkinliklerini artırma gerekliliğini gösterdi. Taraftarlar beklentilerini skora yansıtamazken, maçta öne çıkan dakikalar ve net gol pozisyonları kayda değer olmadı.

Kadro ve değişiklikler:

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Erhan Şengül, Emre Akgün, Eren Türkkal, Aykut Civelek, Mete Han Genç (Can Efe Bozacı dk. 86), Muhammed Baltacı (Efe Sayhan dk. 46), Ata Kurtuluş, Abdullah Şahin, Berat Kartal (Gökdeniz Karahan dk. 68), Aziz Demir (Cengiz Özuslu dk. 80). Teknik Direktör: Ramazan Öztürk.

Bulvarspor: Muhammed Emin Çelik, Erkin Kocakahya, Beratcan Ot, Emin Kaan Arslan, Berat Aktay, Ömer Faruk Uğurlu (Alaattin Öner dk. 86), Deniz Cebeci, Halit Furkan Kaya (Çağlar Özel dk. 64), Can Bayırkan (Furkan Akın dk. 64), Kaan Güdü (Egehan Gök dk. 90+1), Gülhan Üreyen. Teknik Direktör: Aykut Şenkul.

Hakemler ve kartlar:

Hakemler: Halil Erdoğan, Mehmet Sonay, Şuayip Çiçek.

Sarı kart: Furkan Akın (Bulvarspor).

Her iki takım da puanını hanesine yazdırırken, maçın temel verileri ve kadro değişiklikleri maç raporunda kaydedildi. Takımlar önümüzdeki haftalarda hücum etkinliklerini artırmayı hedefleyecek.

TFF 3. LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA PAZARSPOR EVİNDE AĞIRLADIĞI BULVARSPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI

TFF 3. LİG'İN 11. HAFTASINDA PAZARSPOR EVİNDE AĞIRLADIĞI BULVARSPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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