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Umut Yılmaz'dan Gaziantep Basketbol'a tam destek

Umut Yılmaz, Gaziantep Basketbol yönetimi ve oyuncularla buluşup Süper Lig hedefini yineledi; Ömer Utku Al, Alp Karahan ve Erdem İlter transfer edildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Umut Yılmaz'dan Gaziantep Basketbol'a tam destek

yılmaz'ın ziyareti:

Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, kulübün yönetimi, teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi. Toplantıda kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu ile başantrenör Şemsettin Baş de hazır bulundu.

Görüşmede takımın sezon hazırlıkları, mevcut durum ve kısa ile orta vadeli hedefler ele alındı. Yılmaz, Gaziantep Basketbol'un sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek sezon sonunda hedeflenen sonuçlara ulaşılacağına inandığını söyledi.

Yılmaz, takımın hedefine dair net konuştu: "Bu takımın yeri Süper Lig. Hedefimize ulaşmak için hep birlikte mücadele edeceğiz".

kadroya yapılan takviyeler:

Başkan Yılmaz, kadroya yapılan takviyelerin takımın rekabet gücünü artıracağını belirtti. Açıklamaya göre takıma Ömer Utku Al, Alp Karahan ve Erdem İlter transfer edildi ve bu isimlerin uyum sağlamasıyla birlikte takımın daha güçlü hale geleceği vurgulandı.

Yılmaz, oyunculara, teknik ekibe ve yönetime güven duyduklarını; birlik ve beraberlik içinde aynı hedefe odaklanmanın önemini tekrar etti. Sahada mücadele eden oyuncuların her zaman arkasında olduklarını ifade etti.

doğum günü sürprizi:

Toplantı sırasında takımın öne çıkan isimlerinden Scoochie Smith'in doğum günü kutlandı. Başkan Yılmaz, Smith'e yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı dolu yıllar diledi.

Bu buluşma, kulüp içindeki moral ve motivasyonu güçlendirme amacı taşıyan, yönetimin ve yerel yönetimin takıma verdiği kararlı desteğin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI VE GAZİANTEP BASKETBOL ONURSAL BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİANTEP...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI VE GAZİANTEP BASKETBOL ONURSAL BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİANTEP BASKETBOL YÖNETİMİ VE OYUNCULARIYLA BİR ARAYA GELEREK TAKIMIN HEDEFLERİ, SEZON HAZIRLIKLARI VE KADROYA YAPILAN YENİ TRANSFERLER HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU. TAKIMA OLAN GÜVENİNİ VE SÜPER LİG HEDEFİNDEKİ KARARLILIĞINI DİLE GETİREN YILMAZ, "BU TAKIMIN YERİ SÜPER LİG. HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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