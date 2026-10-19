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Erbane ile Anadolu'nun kadim ritimleri Büyükçekmece'de sahne aldı

Etnika Kolektif'in 'Kadim Ritimlerin İzinde Anadolu' konseri, Büyükçekmece AKM'de erbane ve yöresel ezgilerle Anadolu'nun müzik hafızasını sahneye taşıdı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Erbane ile Anadolu'nun kadim ritimleri Büyükçekmece'de sahne aldı

Etnika Kolektif sahnede Anadolu'nun ses hafızasını canlandırdı

Etnika Kolektif Erbane Topluluğu tarafından hazırlanan "Kadim Ritimlerin İzinde Anadolu" konseri, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Genel Sanat Yönetmeni Banu Güngör yönetimindeki performansta Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenmiş ezgiler, erbane ritimleri eşliğinde özgün bir sahne yorumuyla sunuldu.

Erbane ritmiyle geçmişe yolculuk:

Konser, Anadolu'nun köklü müzik geleneğini bugünün estetik diliyle buluşturmayı amaçladı. Sahnedeki düzenlemeler, erbane gibi geleneksel vurmalı çalgıların ritmik dokusunu öne çıkararak dinleyicide ortak bir kültürel hafıza uyandırdı. Performans sırasında özellikle kadınların erbane geleneğiyle kurduğu tarihi ve kültürel bağ vurgulandı; bu bağ, konserin anlatısal eksenlerinden biri olarak öne çıktı.

Katılım, final ve teşekkürler:

Yoğun ilgi gören konser, izleyicilere Anadolu'nun kadim ses dünyasında anlamlı bir yolculuk sundu. Programın sonunda Büyükçekmece Belediyesi adına Koordinatör H. Gürhan Ozanoğlu ile Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu emeği geçenlere plaket takdim ederek katkılarından dolayı teşekkür etti. Sahne düzeni, repertuar seçimi ve yorumdaki bütünlük, dinleyicilerden olumlu geri dönüş aldı ve konser, geleneksel müziğin bugünle kurduğu diyalogu güçlendiren bir etkinlik olarak kayda geçti.

BÜYÜKÇEKMECE’DE BİNLERCE YILLIK SES HAFIZASINI SAHNEYE TAŞIYAN ETNİKA KOLEKTİF ERBANE TOPLULUĞU...

BÜYÜKÇEKMECE’DE BİNLERCE YILLIK SES HAFIZASINI SAHNEYE TAŞIYAN ETNİKA KOLEKTİF ERBANE TOPLULUĞU, "KADİM RİTİMLERİN İZİNDE ANADOLU" KONSERİYLE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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